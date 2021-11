Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

GENZANO (ROMA) Dopo sei vittorie consecutive, si interrompe il momento d'oro dell'Aprilia che saluta la Coppa Italia per mano della Cynthialbalonga.

Al Bruno Abbafati finisce 3-1 per i castellani, ma al termine per i ragazzi di mister Giorgio Galluzzo (che ora potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato) è una sconfitta dal peso relativo. D'altronde anche il tecnico apriliano ha optato per un ampio turnover, schierando appena quattro giocatori (Pollace, Pezone, Njambe e Ceka) che erano stati titolari pure nella sfida di domenica scorsa col Lanusei. Sin dai primi minuti si capisce che i padroni di casa, partiti con ambizioni di vertice e attualmente invischiati nelle zone di coda del girone G, sono animati da intenzioni bellicose: il primo squillo è un destro di fuori di D'Agostino respinto da Zappalà. All'8' il vantaggio della Cynthialbalonga: punizione da sinistra di D'Agostino, Roberti fa la sponda di testa e per Barbarossa è un gioco da ragazzi spingere il pallone in rete da pochi passi. D'Agostino è ispirato e ci prova anche al 16', poi al 23' arriva il pari ospite: Ceka fa tutto da solo e con un diagonale dal vertice sinistro infila il pallone sul palo più lontano. La Cynthialbalonga non ci sta e va ancora alla conclusione con il solito D'Agostino (24', destro deviato in corner), Nanni (sinistro dal limite al 33' che sfiora il palo) e Roberti (al 38', tiro fuori da posizione pericolosa), ma si va all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa arriva subito l'episodio decisivo: una incomprensione tra Zappalà e Talamonti favorisce Roberti che viene steso dal difensore: rigore e cartellino rosso. D'Agostino dal dischetto non sbaglia e al 2' i castellani sono di nuovo avanti. L'Aprilia non ha nemmeno il tempo di risistemarsi che Roberti al 6' triplica i conti, ribadendo in rete la corta respinta di Zappalà sul tiro di D'Agostino. Da quel momento in avanti i padroni di casa gestiscono e sfiorano il tris su contropiede con Nanni (pallonetto alto), ma il risultato non cambia più e l'Aprilia abbandona la Coppa Italia.

GLI SPOGLIATOI

A fine gara l'analisi di mister Giorgio Galluzzo è serena: «Prendiamo atto del risultato finale, bisogna saper accettare anche quelli negativi. Nel primo tempo loro sono partiti forte, lo sapevamo visto il loro momento in campionato. La Cynthialbalonga è una squadra con tanta qualità nel reparto avanzato, abbiamo preso un gol evitabile e sofferto in altre situazioni, poi pian piano abbiamo preso campo e segnato l'1-1. Ho dato spazio a tanti ragazzi e non era la condizione migliore per esprimersi, ma sono contento di quello che hanno fatto. L'episodio chiave è stato quello dell'espulsione più rigore in avvio di ripresa e poi subito dopo la rete del 3-1 mentre ci stavamo riorganizzando, ma la squadra ha saputo comunque tenere il campo anche successivamente. Abbiamo fatto un percorso finora impeccabile e sappiamo quello che dev'essere la nostra stagione».

Tiziano Pompili

