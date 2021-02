Vittoria. Con questo obiettivo l'Aprilia scende in campo alle 14.30 al Quinto Ricci contro l'Olympia Agnonese. La formazione pontina, con il pareggio ottenuto sul campo del Pineto, ha raggiunto la quota di tre risulti utili consecutivi. «Siamo usciti rammaricati dalla gara con il Pineto perché il nostro obiettivo era la vittoria. Per il primo tempo che abbiamo svolto avremmo meritato qualcosa di più. Un altro gol l'avevamo anche fatto ma ci è stato annullato per fuorigioco ma rivedendolo sembra che Ouedraogo fosse in posizione regolare spiega l'attaccante dell'Aprilia Daniele Bosi (foto) Sul 2-0 sarebbe stato più difficile, per i nostri avversari, recuperare il risultato. Questi tre risultati utili sono arrivati contro buone squadre. Con l'Agnonese a tutti i costi dobbiamo mettere nel carniere il massimo della posta in palio». La formazione ospite è - come dimostra la classifica - tra le più deboli del girone F. Il team della provincia di Isernia in 10 partite ha ottenuto tre punti. È l'unica squadra del raggruppamento che ha la casella della vittoria vuota e in trasferta in 5 match ha il magro bottino di un pareggio e di quattro sconfitte. Questo chiaramente non deve far sembrare ai calciatori biancocelesti che la partita sia di facile soluzione. «Per noi è fondamentale vincere questa gara. È molto importante ai fini della classifica. Nonostante i miglioramenti evidenti dell'ultimo periodo siamo ancora in una posizione di classifica bassa. Una vittoria serve ed è doveroso vincere visto la loro posizione di classifica conclude Bosi Non credo che nel gruppo esista la possibilità di sottovalutare la sfida con l'Agnonese. Abbiamo bisogno di punti e questo già basta per scendere in campo con grande motivazione e concentrazione. Vogliamo assolutamente vincere».

Dario Battisti

