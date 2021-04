15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

Un poker pesante per guadagnare due posizioni in classifica e mettere quattro punti di margine dalla zona a rischio. L'Aprilia in riva all'Adriatico ha colto quindi un importante vittoria, giocando una valida partita fatta anche di sofferenza perché per avere la meglio sui marchigiani il team biancoceleste ha dovuto penare non poco. L'ago della bilancia è stato il gran gol di Ruben Oliveira alla mezz'ora della ripresa. Un colpo da campione qual è. Il controllo spalle alla porta, la girata repentina con tiro a spiovere che va a morire all'incrocio. Un gol da applausi. Bello quanto pesante perché è servito a togliere dalla partita la squadra di casa che dopo il momentaneo 1-1 avanzava minacciosamente cercando il gol del vantaggio. Qui l'Aprilia ha comunque dimostrato solidità, arginando abbastanza bene l'avversario. Quel gol comunque è stato lo sparti acque perché dopo i locali hanno mollato e sono arrivati i gol di Laghigna e Sansotta che farebbero pensare a tutt'altra partita. Riavvolgendo il nastro la squadra laziale aveva fatto suonare qualche campanello d'allarme nei locali giù sul finire della prima frazione prima con la bella iniziativa di Bernardini annullata da Cavalieri, il quale è bravo sull'incursione di Bosi, quindi è Quedraogo a rendersi pericoloso. In apertura di ripresa c'è il vantaggio ospite: Laghigna fa da sponda di testa per Vannucchi che in sforbiciata gonfia il sacco. Gioia che dura poco perché arriva subito il penalty del pari con Prudente che atterra Carissimi e dal dischetto Spagna realizza e aprendo alle speranze elpidiensi spazzate via dal fantastico gol dell'ex Juve.

Nonostante la vittoria negli spogliatoi mister Galluzzo ha qualcosa da ridire ai suoi: «Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra perché questo era un tipo di partita che bisognava aggredire in un altro modo, a volte siamo andati sotto ritmo, abbiamo forzato delle giocate, fatto degli errori tecnici. Non prendetemi per matto dopo una partita 4-1, ma se da una parte sono contento perché questa vittoria era vitale per noi, dall'altra questa era una partita che dovevamo affrontare con un altro piglio».

IL TABELLINO

Porto Sant'Elpidio (3-5-2 ): Cavalieri; Cantarini (40' st Cesetti), Ravanelli, Aliffi; Marcattili, Alessio Palladini, Orazi (35' st Mattia Palladini ), Gelsi, Bordi; Spagn, Zira (7' st Carissimi)

All. Ottavio Palladini

Aprilia (3-4-3): Prudente; Mannucci, Corelli, Pollaci; Quedraogo (25' st Sansotta), Vasco, Luciani, Oliveira; Bosi (44' st Calisto), Bernardini, Laghigna.

All. Galluzzo

Arbitro: Campazzo di Genova

Reti: 9' st Mannucci, 13' st (rig) Spagna, 31' st Oliveira, 41' st Laghigna, 45' st Sansotta

Note: Ammonizioni: Zira, Prudente, Luciani, Oliveira. Corner: 4-7. Recupero: 1'+5'

Giuseppe Moreschini

© RIPRODUZIONE RISERVATA