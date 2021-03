4 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

RECANATI (MACERATA) - Contro ogni pronostico l'Aprilia sbanca il Tubaldi di Recanati con un netto 4-1 nel recupero della decima giornata di andata. Ai laziali basta metà gara per mettere in archivio la partita, per poi modellare il risultato nella ripresa calando il poker.

Una prova di forza che sicuramente lascerà il segno nel gruppo di mister Galluzzo privo di due big come Ruben Olivera e Laghigna. Con questi tre punti di platino l'Aprilia si stacca momentaneamente dalla zona calda della classifica, anche se il Montegiorgio ha ben quattro partite in meno rispetto ai laziali.

LA PARTITA

Tutto fin troppo facile fin dalle battute iniziali. Ai laziali bastano nove giri di lancetta per trovare il gol del vantaggio arrivato con Ouedraogo che scambia con un proprio compagno, passa alle spalle di Scognamiglio, temporeggia e fulmina De Chirico sul primo palo. C'è una timida reazione della Recanatese ma è poca roba. Al 26' raddoppio Aprilia: Succi buca centralmente e segna con De Chirico che la tocca di piede, ma nulla può. Laziali che spingono e al 44' trovano un gol prima annullato e poi assegnato dall'arbitro: Bosi calcia dal limite dell'area, Ferrante la devia e Pezone tutto solo insacca.

Nella ripresa l'Aprilia deve solamente gestire il largo vantaggio accumulato, mentre mister Pagliari prova a dare una scossa alla sua squadra. Poco cambia. Il gol della bandiera la Recanatese lo trova al 76': Titone evita il portiere, si allarga, rimette al centro, testa di Pennacchioni corretta da Liguori che insacca. Poco prima del novantesimo il neo entrato la Penna firma il 4-1 che chiude i giochi.

IL TABELLINO

Recanatese (3-4-3): De Chirico 5,5; Ferrante 5 (23'st Pennacchioni 6), Scognamiglio 4,5, Brunetti 5 (1'st Senigagliesi 6); Candidi 4,5 (1'st Morazzini 5,5), Bove 5 (1'st Sbaffo 5,5), Raparo 5, Donzelli 5,5; Liguori 6, Titone 5,5, Pezzotti 6.

All. Pagliari 5.

Aprilia (3-4-3): Prudente 6,5; Pollace 6,5, Sossai 6,5, Camara 7; Succi 7 (30'st La Penna 6,5), Vasco 6,5, Luciani 6,5, Bernardini 6 (36'st Aglietti sv); Ouedraogo 7 (48'st Emili sv), Bosi 7,5 (43'st Battisti sv), Pezone 7 (19'st Calisto 6,5).

All. Galluzzo 7.

Arbitro: Muccignato di Pordenone 5.

Reti: 9'Ouedraogo, 26' Succi, 44' Pezone, 31'st Liguori, 43'st La Penna.

Note: ammoniti Pollace, Succi, Sossai, Bosi, Bernardini

Michele Raffa

