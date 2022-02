Giovedì 3 Febbraio 2022, 11:06

Nel recupero della diciassettesima giornata un Muravera corsaro infligge un 3-2 all'Aprilia. Buon inizio della formazione pontina che con azioni veloci coniugate ad un'ottima trasmissione della palla, sin dai primi minuti del match, si rende molto pericolosa.

Una manovra ben architettata sulla fascia destra della difesa sarda libera Succi per il traversone sul quale non riesce ad intervenire Njambe. Poco tempo più tardi Bernardini si districa bene sulla fascia sinistra e confeziona un cross sul quale è molto reattivo Njambe che di testa colpisce la traversa. Quando manca poco alla mezzora Njambe, servito da Wilson Cruz, si invola in area di rigore dove viene atterrato. Il direttore di gara decreta il calcio di rigore tra le proteste dei giocatori del Muravera. Si incarica del tiro dagli undici metri lo specialista Vasco che con la consueta freddezza insacca la sfera da un lato e manda il portiere isolano Giuseppe Floris dall'altro.

L'Aprilia non paga del vantaggio continua ad occupare la metà campo avversaria. Al 44' il Muravera agguanta il pari con Mereu che con un tocco in scivolata finalizza un cross che attraversa tutto l'arco della difesa apriliana, che in questo caso non è sembrata proprio impeccabile.

Nella prima parte della ripresa l'Aprilia non è la stessa del primo tempo.

Il Muravera, fa pagare questo approccio sbagliato ribaltando il punteggio grazie alla trasformazione, da parte di Mattia Floris, di un rigore.

I pontini si scuotono e con Vasco, su assist di Succi, gonfiano di nuova la rete ospite. Cruz ha l'occasione per il sorpasso ma da pochi metri manda, tra lo stupore generale, alto. Al 37' un altro rigore, per un fallo di mano in area apriliana, per il Muravera realizzato da Demontis produce di nuovo il vantaggio isolano. Dopo cinque minuti di recupero il match termina 3-2 per i sardi.



