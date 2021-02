CALCIO, SERIE D

Seconda trasferta consecutiva per l'Aprilia, che dopo il pareggio con la CynthiAlbalonga, alle 14.30, rende visita al Campobasso. Il team molisano è uno dei più agguerriti del girone F e nonostante abbia disputato due partite in meno comanda la classifica in coppia con il Castelnuovo Vomano. Con questo match i biancocelesti pontini iniziano il girone di ritorno. «Il nostro cammino inizialmente è stato contrassegnato da alcune difficoltà a livello di assetto di squadra. Con il lavoro e l'impegno i ragazzi sono stati bravi a venirne fuori. Con il passare delle giornate abbiamo trovato il modo di far uscire le nostre qualità. Questa squadra ha dei valori importanti spiega, stilando un parziale bilancio, l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Come sempre in questo sport i risultati fanno la differenza trasmettendoti grande entusiasmo e slancio. Il cammino per adesso è abbastanza buono. Con la gara contro il Campobasso comincia il girone di ritorno che sarà molto duro e difficile in quanto vincere una partita sarà molto faticoso perché nel nostro raggruppamento ci sono formazioni fisiche e attrezzate e con società che investono per migliorare la rosa e che non pensano a smantellare». La trasferta in terra molisana nasconde diverse insidie. «La partita è un impegno che racchiude delle difficoltà. Loro sono una squadra solida in tutti i reparti che ne faun collettivo di tutto rispetto. Ha degli under bravi. E' un gruppo, compreso il tecnico, collaudato già dalla scorsa stagione agonistica. Il Campobasso possiede giocatori, soprattutto nel reparto offensivo, di qualità. Hanno lavorato all'insegna della continuità e della qualità. I risultati si vedono chiarisce il tecnico apriliano - I nostri avversari sono una delle compagini indicate per la vittoria finale del girone. Noi cerchiamo di ottenere, senza fare tanti calcoli, punti in casa e in trasferta. Dobbiamo svolgere una partita di grande coraggio e di elevata personalità. Sarà una sfida bella e difficile». L'Aprilia reduce da sei risultati positivi si presenta con spirito battagliero «Siamo fastidiosi e rognosi per chiunque. Credo che a Campobasso possiamo fare una bella figura sottolinea l'attaccante apriliano Erik Laghigna - Questo è un gruppo sano che, in campo e in ogni momento, si aiuta. Se continuiamo cosi, a fine anno, quando tireremo le somme saremo più che soddisfatti». Mercoledì 24 il club apriliano, per il secondo turno di ritorno incontrerà, alle 14.30 al Quinto Ricci, i marchigiani del Castelfidardo.

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA