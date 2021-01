CALCIO, SERIE D

Raddoppiare si può. Anzi si deve. L'Aprilia, dopo la prima vittoria esterna stagionale ottenuta sul campo del Giulianova, riceve alle 14.30 l'Atletico Terme Fiuggi. «Sicuramente dobbiamo dare continuità al risultato vittorioso dello scorso turno. In passato abbiamo avuto diverse possibilità per farlo. Dopo le altre due vittorie conquistate non abbiamo mai dato seguito a questo obiettivo. Anche questa volta proveremo ad allungare la nostra striscia con tutte le nostre forze dichiara l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo La continuità trasmette fiducia, autostima a livello di lavoro, di squadra, di gruppo e di gioco. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità ai risultati per poi cercare di operare meglio e avere delle basi sempre più solide». L'Atletico Terme Fiuggi, si presenta al Quinto Ricci, dopo il pareggio a Pineto.«Sappiamo che il Fiuggi ha ottimi giocatori. Questo campionato è molto equilibrato e quindi anche la gara con i ciociari sarà una partita difficile. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi prevalere». L'Aprilia dovrà cercare di entrare con determinazione in tutti i momenti della gara e saper leggere con lucidità, anche gli eventuali periodi negativi del match.«Spero per la prima volta di poter andare avanti nel punteggio e non rincorrere gli avversari. Quando sei sotto non è mai facile recuperare le partite. Quasi sempre ci siamo riusciti ma non vedo perché dobbiamo complicarci le gare sottolinea il mister biancoceleste Chiaramente la squadra deve avere la stessa mentalità in tutte le situazioni e in qualsiasi cosa succeda in campo durante l'incontro. Deve rimanere lucida, paziente e non deve forzare le giocate. La squadra deve giocare per come si allena in settimana. Questo atteggiamento deve durare, al di là che si stia vincendo o perdendo, fino all'ultimo istante della partita. Una mentalità forte si crea anche con questi comportamenti».

