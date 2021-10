Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE C

La parola d'ordine in casa Latina è ripartire. Lo impone la classifica, mai così deludente dall'inizio della stagione, ne ha bisogno tutto l'ambiente, sconfortato dagli ultimi risultati negativi della formazione nerazzurra. Un mese nero quello di ottobre, da chiudere però almeno in maniera dignitosa sabato 30 quando al Francioni arriverà la Fidelis Andria. Uno scontro diretto di vitale importanza da giocare con intensità e pazienza, spinti dal sostegno del pubblico che fino a questo momento ha sempre dimostrato vicinanza alla squadra, come ammesso dallo stesso tecnico Daniele Di Donato prima della trasferta di Potenza. Non si cercano alibi in casa nerazzurra, ma esclusivamente soluzioni utili per uscire dallo stato di crisi che vede coinvolti tutti, società, staff tecnico e giocatori.

BUONA NOTIZIA

Pericolo scampato per il capitano del Latina Ciccio' Esposito che nel corso dell'ultima gara aveva riportato un trauma al setto nasale. Dopo i controlli di rito sono state escluse fratture. Una presenza come quella del centrale difensivo è fondamentale per una squadra molto giovane che necessita dell'esperienza e la maturità indispensabili per affrontare il momento di difficoltà. E a proposito di giocatori con un certo peso specifico, con ogni probabilità si rivedrà in campo dal primo minuto l'attaccante Jefferson, entrato a gara in corso sia nel match con il Catanzaro che con il Potenza. Proprio contro i lucani, il sudamericano aveva siglato la rete del momentaneo pareggio, quello che aveva illuso i pontini, incapaci di gestire il risultato nei minuti conclusivi di un match che ancora fa male. In settimana Di Donato avrà modo di verificare la condizione di tutti i suoi effettivi, non è detto che possa esserci qualcosa di nuovo anche a livello tattico per la sfida con i pugliesi.

BIGLIETTI

«Ora più che mail tutto allo Stadio». Il club ha aperto con questo claim la vendita dei ticket per la gara di sabato, con una promozione per gli under 14 e per il pubblico della curva e della Gradinata. Gli sportivi di età inferiore a 14 anni potranno entrare allo stadio con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante, mentre i tifosi della curva accederanno al settore con il prezzo promozionale di 8 euro e in gradinata a 12 euro. I tagliandi possono essere acquistati online sul portale di Ciaotickets. Domani è prevista invece l'apertura del botteghino presso lo stadio Francioni.

LE ALTRE

Dopo una lunga serie di risultati utili positivi, ecco il primo scivolone della capolista Bari. Un ko che fa notizia, visto e considerato che i biancorossi sono caduti 3-0 sotto i colpi di una Virtus Francavilla in stato di grazia. Poteva essere l'occasione giusta per accorciare per il Catanzaro che, dopo l'exploit del Francioni con il Latina, è stato superato dal Monopoli. Un bel colpo per i biancoverdi bravi a conquistare la terza piazza del girone C insieme al Palermo. I rosanero dopo un avvio di gara non semplice contro la Vibonese, sono riusciti a ribaltare completamente la situazione vincendo 3-1. Segnali di vita da parte dell'Avellino, capace di stendere senza troppi complimenti la Paganese (3-0) al Partenio Lombardi. Nonostante i problemi societari, il Catania si è regalato una domenica da urlo grazie al 4-1 rifilato in trasferta ad un Monterosi apparso lontano parente rispetto a quello delle sfide precedenti. Ok la Juve Stabia, alla formazione del nuovo allenatore Sottil è bastato un gol per sbarazzarsi del Messina, sempre più invischiato nella lotta per evitare la retrocessione.

Davide Mancini

