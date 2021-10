Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

L'APPELLO

Non hanno incontrato i candidati sindaco, ma hanno redatto un manifesto con 7 punti ritenuti fondamentali per il futuro. Gli imprenditori di Unindustria Latina sono stati chiamati a fornire quali sono, secondo il loro parere, le cose più urgenti da fare per far ripartire l'economia. Il Manifesto è redatto per il Comune di Latina, ma - hanno precisato - vale per tutti e 12 i comuni chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre. In questo momento il dialogo è fondamentale - ha spiegato il presidente di Unindustria Pierpaolo Pontecorvo accompagnato da Carla Picozza presidente della Piccola Impresa e Paolo Di Cecca presidente del Gruppo giovani - e l'obiettivo è essere uniti per il bene del territorio. Sette gli assi di sviluppo su cui avviare il dialogo: Latina produttiva; sostenibile; connessa; accessibile, veloce e green; intelligente; accogliente e giovane. Il primo importante punto è fare in modo che le imprese rimangano sul territorio pontino - ha spiegato Pontecorvo - insieme a noi, la nuova amministrazione deve porsi come obiettivo la massima valorizzazione dell'industria farmaceutica che ha margini di crescita importanti. Un obiettivo basato anche sulla scia del Tecnopolo presentato qualche giorno fa a Latina e che mette insieme proprio università, ricerca e il polo chimico farmaceutico pontino. La Latina sostenibile, secondo il manifesto di Unindustria deve puntare verso la transizione ecologica e sull'economia green E' questo l'approccio ideale per conseguire maggiori risultati anche in vista del Pnrr. Il problema è la burocrazia sempre lenta e ridondante che è ferma rispetto a un mondo che corre molto veloce, ha detto il presidente dei giovani imprenditori Paolo Di Cecca che sottolinea anche l'importanza di una Latina connessa (il terzo del punti del manifesto): In tutta la provincia abbiamo un gap digitale importante, in alcune aziende è perfino difficile inviare una mail. Si parla di 5g e spesso non arriva neanche l'Adsl. Significa essere fuori mercato perchè non siamo competitivi. Oggi siamo tutti connessi, il mondo si raggiunge in questo modo ed essere inchiodati alle linee di connessione non è più possibile nel 2021. E' sul quarto punto che gli imprenditori si sono soffermati di più perchè è un punto dolente da anni: l'accessibilità. Prima fra tutte la Roma - Latina. Siamo fuori mercato perchè collegati malissimo al resto d'Italia, non è più pensabile rinviare quest'opera perchè altrimenti tutta la provincia sarà tagliata fuori dal mondo del lavoro. Una nota nera però è rappresentata anche dal collegamento ferroviario, pressochè inesistente. In questo contesto si potrebbe inserire una mobilità green, dai pullman a un modo nuovo di intendere la città con nuove piste ciclabili e tutto quello che è necessario per sfruttare al meglio la conformazione urbana della città. Sulla scia di quanto già sta accadendo in questi ultimi anni, secondo Unidustria è necessario sviluppare ancora il Polo Universitario: Latina è un piccolo Politecnico - spiega il presidente Unindustria - un piccolo campus a cielo aperto. Bisogna creare le condizioni affinchè gli studenti vengano a Latina anche continuando con le nostre iniziative che prevedono stage nelle aziende per gli studenti dei corsi di Latina. Un progetto questo che è già inserito nel programma di Sapienza per Latina con la creazione del Campus per cui i lavori dovrebbero partire a breve e che porteranno a Latina studenti anche da altre parti d'Italia. Il sesto punto riguarda il Turismo Accogliente creando attrattività perchè Abbiamo grandissime opportunità a livello turistico, ha detto Pontecorvo

Francesca Balestrieri

