LA SITUAZIONESono 273 i nuovi casi di covid sul territorio registrati nell'arco di appena due giorni, a cavallo tra l'ultimo giorno del 2020 e il primo del nuovo anno. Un balzo in avanti enorme che fa salire ancora la curva dei contagi in provincia, se si considera che ai dati del 31 dicembre si aggiungono altri 14 positivi provenienti da fuori provincia. Nelle ultime 48 ore il virus ha fatto inoltre altre cinque vittime: gli ultimi tre decessi registrati ieri, primo gennaio. Si tratta di pazienti di 64 82 e 84 anni, residenti rispettivamente a Latina, a Terracina e fuori provincia. Altri due morti hanno chiuso invece il 2020 rispettivamente a Latina e Rocca Massima: due pazienti entrambi di 84 anni e con alcune patologie pregresse che hanno evidentemente aggravato l'infezione. Nel bollettino della Asl datato primo gennaio sono riportate 92 nuove positività e 170 guariti, un dato che risente probabilmente di un calo di tamponi processati negli ultimi giorni. La città di Latina ha contato 25 casi, 12 il comune di Formia, nove la Aprilia, otto Fondi, sei Cisterna, cinque Minturno, quattro Monte San Biagio, tre rispettivamente Sabaudia, Santi Cosma e Damiano e Terracina, due Gaeta, Lenola e Sermoneta, un solo contagio infine nei territori di Itri, Maenza, Norma, Pontinia, Prossedi, Roccagorga e Sezze. Il 2020 si è invece concluso con una nuova impennata: 181 casi distribuiti in 22 diversi comuni, con il dato più alto che arriva ancora da Latina (31), ma numeri importanti anche a Fondi e Formia (con 19 casi), a Cisterna (17) e Terracina (16). A conti fatti, dall'inizio della pandemia ad oggi, si sono contagiati 14.636 cittadini pontini, ma il dato sfonda quota 15mila se si aggiungono anche i pazienti in arrivo da fuori provincia. Le vittime sono state invece 253, 279 se si contano anche i decessi di cittadini residenti al di fuori del territorio. Numeri da capogiro, che continuano purtroppo a imporre massima attenzione sul rispetto rigoroso delle misure di contenimento a Latina e nel resto della regione, dove pure la curva sta risalendo (ieri i nuovi positivi erano 1913). Sul totale degli oltre 14.600 casi pontini pesano i dati di questa seconda ondata che ha completamente travolto il territorio: a novembre infatti le nuove positività sono state 6.020, dicembre si è chiuso invece con 4.880 casi, con uno scarto dunque di 1.140 contagi. Peggiora però, nel mese appena trascorso, il dato dei decessi: se a novembre sono stati complessivamente 95, a dicembre sono saliti a 101.Laura Pesino