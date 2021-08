Domenica 22 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Termina in parità (3-3) il test tra Itri e Insieme Formia. In una mattinata con temperature afose, il match, molto scoppiettante giocato a viso aperto su entrambi i fronti, si è acceso subito nel primo tempo con il botta a risposta tra Durazzo per i formiani e Fustolo per i padroni di casa. Nella ripresa classica girandola di cambi per provare schemi e giocatori, con l'Insieme Formia che ha trovato il vantaggio con l'attaccante Longo (rientrato di recente dalla Frattese), ma è stata veemente la reazione degli itrani, militanti in Eccellenza, che hanno prima pareggiato con Costanzo e poi operato il sorpasso grazie a Tuccinardi. I biancazzurri tirrenici hanno reagito prontamente trovando il definitivo 3-3 con un'autorete di un difensore locale su cross dell'esterno Gentile. «La prima uscita è stata proficua, anche se dopo venti giorni di preparazione eravamo molto imballati e il caldo ha pesato tanto commenta il tecnico Sasà Amato Ho intravisto una squadra comunque vogliosa e pronta che mi ha già fornito buoni riscontri». Prossime amichevoli il 26 sul terreno dell'Ercolanese, il 28 al Riciniello contro il Gaeta e il 5 settembre in Molise contro il Vastogirardi (serie D). Erano assenti l'ultimo acquisto Ricciardi (non ancora pronto), gli infortunati Ammaturo, Colacicco, Sibilia e il centrale difensivo Puzone, quest'ultimo convocato a Roma dal selezionatore della Nazionale U18 di Lnd Giuliano Giannichedda per il 13° torneo internazionale Lazio Cup che si terrà a Sora fino al 28 agosto. Prestazione soddisfacente anche per l'Itri di Marco Ardone, che dopo aver operato una campagna acquisti incentrata sui giovani, si prepara al prossimo torneo di Eccellenza con l'intenzione di ricoprire il ruolo di mina vagante.

An.Gio.

