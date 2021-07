Sabato 10 Luglio 2021, 05:02

ECONOMIA

Le banche stanno abbandonando la provincia di Latina. Non si può parlare di desertificazione, come sta avvenendo a Frosinone, ma i dati parlano chiaro. Sono stati illustrati ieri nel corso di una conferenza stampa dalla Uil alla presenza del segretario generale della Uil di Latina, Luigi Garullo, del segretario generale della Uilca di Latina, Alessandro Leone, di Gabriella Morelli, componente della Segreteria Uilca Latina, e di Alessio Storace, Responsabile Dipartimento Uilca Nuove Tecnologie e Statistiche del Lazio Alessio Storace. Diminuiscono i dipendenti, 57 quelli che sono stati licenziati nell'ultimo anno, chiudono gli sportelli, 10 nell'ultimo anno, e un conseguenziale abbattimento della presenza su tutto il territorio. «Il tutto in netto e forte contrasto con i dati principali dell'attività tipica bancaria è stato spiegato da Alessio Storace - in provincia di Latina, nonostante la pandemia, i dati relativi ai depositi e ai prestiti sono in forte ascesa, con percentuali migliori rispetto ai dati nazionali e regionali. A questo si aggiunge un forte calo delle sofferenze nette, che va in netto contrasto con la perdita di posti di lavoro e chiusura, che fortunatamente ancora non impattano in modo definitivo sui comuni più piccoli dove, se venisse a mancare lo sportello bancario, potrebbero insinuarsi soggetti che non sono in grado di gestire il credito o che agiscono in modo poco chiaro». In Italia ci sono 39 sportelli ogni 100 mila abitanti, nel Lazio la media si abbassa a 34 e a Latina a 27, segnando un -7% da un anno all'altro e -10% dal 2017 al 2020. Al 31 dicembre 2020 le sofferenze bancarie in provincia sono ferme a 355 milioni di euro, che vuol dire un -30% rispetto al 2019 e addirittura un -59,79% rispetto al 2017. Ma questo significa che sta aumentando la mole di lavoro dei dipendenti bancari, con il concreto rischio di non essere in grado di dare adeguate e pronte risposte alla clientela e di non essere di concreto aiuto ad una economia che deve rialzarsi e deve trovare le banche, e i bancari, pronti e di supporto e non di ostacolo. E' stato Alessandro Leone a evidenziare il contesto di difficoltà in cui hanno operato i dipendenti bancari durante la pandemia: «Le banche sono rimaste aperte, i dipendenti sono stati nella maggior parte in smart working e di questo risente sia il cliente che lo stesso lavoratore. E' stato dimostrato infatti che si inizia prima a lavorare e si finisce dopo. Si tratta di scelte non condivise che impattano fortemente sul sistema, non solo delle banche, ma anche delle assicurazioni».

Francesca Balestrieri

