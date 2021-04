22 Aprile 2021

Eleganza, spirito di sacrificio e determinazione sono solo alcuni dei valori che contraddistinguono le ragazze dell'Aeros Latina, la società di ginnastica aerobica che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante sia a livello regionale che nazionale. Per il club diretto dal 35enne pontino Emanuele Pagliuca parlano i risultati ottenuti in questi primi mesi del 2021, vittorie e gratificazioni che hanno permesso alle atlete pontine di guadagnarsi l'accesso alle finali italiane in programma l'8 e 9 maggio a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, lì dove, non più tardi di due settimane fa, sono arrivati dei successi a dir poco meritati nella competizione interregionale. Un segnale importante per tutto il movimento della ginnastica pontina come sottolineato dallo stesso direttore tecnico: «Non vediamo l'ora di affrontare questo impegno prestigioso con tutte le nostre ragazze della categoria Gold. Sono dieci le atlete pronte a confrontarsi con i migliori prospetti nazionali, gare nelle quali ci auguriamo di poter emergere. Dietro risultati così gratificanti c'è un grande lavoro settimanale svolto nella palestra di Borgo Grappa da parte delle ginnaste e dello staff in cui è presente l'istruttrice Claudia Battaglini e, per la sezione Silver, Federica Maran».

Nella fase interregionale l'Aeros Latina ha conquistato due medaglie d'oro e una d'argento. A salire sul gradino più alto del podio sono state Giulia Passione (10 anni) nella categoria Allievi e la sedicenne Fabiana Zecchin, capace di superare la concorrenza nella gara riservata alle Juniores. Secondo posto invece per l'esibizione di coppia che ha visto protagoniste la stessa Giulia Passone insieme a Matilde Marzinotto. Tra l'altro proprio Fabiana Zecchin potrebbe vestirsi d'azzurro per i prossimi campionati europei che si disputeranno a settembre in Italia, un'altra soddisfazione non da poco per il club di Latina. Emanuele Pagliuca, interprete della disciplina a livello internazionale, spiega come viene giudicata una esibizione: «L'esercizio si compone di una parte coreografica, poi c'è la parte dell'esecuzione e infine quella relativa al coefficiente di difficoltà in cui entrano in ballo fattori come l'equilibrio e la forza. La situazione attuale non aiuta, ma la ginnastica aerobica è una disciplina che piace sempre di più, aperta anche ai ragazzi, e che presto potrebbe diventare olimpica».

