Giovedì 10 Febbraio 2022, 10:11

Si terranno oggi - 10 febbraio - le esequie di Marco Di Pinto, il 50enne di Fondi che nella prima mattinata di martedì ha trovato la morte in un incidente stradale avvenuto alle porte della città, mentre si recava al lavoro. La celebrazione del rito funebre prenderà il via alle 16 presso il duomo di San Pietro, con il feretro che sarà trasferito partendo dall'obitorio del cimitero comunale dove ieri pomeriggio il medico legale incaricato dalla Procura di Latina, il dottor Alessandro Mariani, ha effettuato l'esame autoptico, che si è protratto per oltre tre ore.

A seguire, il placet del magistrato di turno per la restituzione della salma alla famiglia e l'organizzazione dell'ultimo saluto terreno a Di Pinto. Rinvenuto privo di vita intorno alle 5 dai colleghi della De Vizia-Urbaser, l'Ati che si occupa della gestione dei rifiuti della Piana, per cui lavorava da anni: il corpo del 50enne era nella sua utilitaria, uscita di strada lungo via Diversivo Acquachiara per poi ribaltarsi all'interno del canale che la costeggia. Le cause che hanno portato al dramma, al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, restano da chiarire. Non è escluso un malore.



L'uomo era partito dalla sua abitazione prima dell'alba per raggiungere il posto di lavoro, iniziava il suo turno, ma non è mai arrivato. Sono stati proprio i suoi compagni di lavoro a vedere la sua auto nel canale e a chiamare i soccorsi, ma non c'era più nulla da fare per Marco. Commozione a Fondi dove l'uomo era molto conosciuto, tifosissimo della Juventus, frequentava con assiduità la parrocchia di San Pietro e aveva la passione per la recitazione, che coltivata assieme alla Nuova compagnia di teatro popolare Nino Canale.

M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA