26 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Nel 2020, anno della pandemia da Covid- 19, sono risultati in calo tutti i reati e l'effetto del lockdown si fa sentire anche sugli episodi di furti e rapine consumati in banca. Il quadro nel dettaglio è fornito dai dati raccolti dall'Ossif, il centro di ricerca di Abi ( Associazione bancaria italiana) in materia di sicurezza, secondo cui il trend positivo degli ultimi anni, frutto anche del lavoro congiunto di banche e forze dell'ordine, è stato ulteriormente confermato nel corso del 2020. Il fenomeno risulta in diminuzione sul piano nazionale: complessivamente si è passati infatti dai 272 episodi accertati nel 2019 ai 119 del 2020, con una riduzione percentuale pari al 56,3%. Rispetto poi al 2007, l'anno in cui era stato registrato il picco di oltre 3mila casi in tutta Italia, il calo arriva al 96%. Diminuisce anche il cosiddetto indice di rischio, relativo al numero di rapine ogni 100 sportelli bancari, che nel 2020 in tutto il Paese è stato pari allo 0,5%, contro l'1,1 del periodo precedente. Nell'anno analizzato dal centro di ricerca di Abi non si è registrato nessun colpo in banca in alcune regioni come Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d'Aosta, ma le rapine allo sportello sono diminuite sensibilmente anche nel Lazio passando dalle 25 del 2019 alle nove del 2020, con una diminuzione che raggiunge il 64%, superiore anche alla media nazionale. La fotografia della situazione riportata da Abi indica poi la riduzione dell'indice di rischio anche nel Lazio, passato da 1,2 del 2019 a 0,4 del 2020. Entrando nel dettaglio delle province, Roma è passata dai 17 casi registrati nel 2019 ai 6 consumati nell'anno successivo, Latina rispettivamente da 6 a un solo caso, Frosinone da 2 a uno, mentre Rieti non ha mai registrato rapine nel biennio 2019-2020 e Viterbo un solo episodio nel 2020. L'effetto pandemia e lockdown si è fatto sentire dunque anche nella regione e sul territorio pontino. A questo si aggiunge il fatto che le banche italiane investono ogni anno circa 580 milioni di euro per rendere le loro filiali sicure.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA