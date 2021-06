Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

KARATE

Un successo meritato, ottenuto grazie al talento e al sacrificio. Luigi Matacchioni, giovane atleta di San Felice Circeo, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria Cadetti maschile - specialità Kata nell'ambito della competizione mondiale Karate 1-Youth League 2021 che si è disputata a Limassol, nella Repubblica di Cipro, dal 4 al 6 giugno, a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid-19. Quella affrontata con grande determinazione e caparbietà sull'isola del Mediterraneo, è stata la prima competizione dell'anno della Karate 1-Youth League 2021, la lega mondiale giovanile di questa nobile disciplina, organizzata dalla WKF (World Karate Federation) e riservata agli atleti agonisti delle categorie Under 14, Cadetti e Junior compresi tra i 12 e i 17 anni. La Karate 1-Youth League 2021 è composta da quattro competizioni alle quali partecipano atleti agonisti provenienti da tutto il mondo, dal talento indiscusso come Luigi Matacchioni, abile nel sbaragliare la concorrenza grazie a delle gare in cui alla qualità è stata unita anche una elevata dose di concentrazione, requisiti indispensabili per poter primeggiare contro avversari di altissima caratura. A Limassol, oltre 700 giovani atleti arrivati da 37 nazioni differenti, si sono sfidati sui tatami ciprioti nelle diverse categorie femminili e maschili. In tutto sono stati 22 gli italiani in gara, iscritti con le rispettive società di appartenenza. Un gruppo nutrito che ha ottenuto risultati di tutto rispetto. L'atleta di San Felice Circeo ha iniziato a praticare la disciplina del karate all'età di 6 anni con l'associazione sportiva dilettantistica Karate Pontino di Sabaudia, per la quale è tesserato ancora oggi. Dalla primavera del 2019 è, inoltre, entrato a far parte della squadra di Karate delle Fiamme Oro Polizia di Stato (Settore Giovanile) di Roma con cui è salito sul gradino più alto del podio a Cipro. L'obiettivo di Matacchioni è continuare su questi livelli per ottenere altre grandi soddisfazioni. Lo spessore tecnico e la forza di volontà certo non gli mancano.

Davide Mancini

