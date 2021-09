Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:02

Sono state girate ieri sul litorale di Latina, alcune scene della prima opera cinematografica di Jasmine Trica, a cura della società di produzione Cinemaundici Srl, in collaborazione con Rai Cinema. Il tratto di mare, nei pressi di Capoportiere è stato chiuso alla circolazione con un'ordinanza del sindaco Damiano Coletta e al momento non sembrano previste altre riprese in zona. Il supporto, come sempre, è stato fornito dalla Latina Film Commission guidata da Rino Piccolo. L'ordinanza del sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Lungomare nel tratto che precede di 100 metri lo stabilimento Appeal Beach fino all'inizio dello stesso su ambo i lati della strada, lunedì 30 Agosto dalle ore 07,00 alle ore 24,00 e comunque sino al termine delle riprese cinematografiche, escluso autorizzati, Forze dell'Ordine e mezzi di soccorso. Secondo le primissime informazioni, il film si chiamerà Marcel e racconta il rapporto tra una madre, tormentata artista di strada, e sua figlia. Ieri è stata girata presso le dune di Capoportiere a Latina, la scena con le due protagoniste Alba Rohrwacher (madre) e Maayane Conti (figlia). Una scena che le vede scrutare il mare di Latina, incuriosite dalla vista degli aquiloni che si alzano in cielo oltre le dune, decidono dunque di attraversarle per godersi dalla spiaggia questo spettacolo di colori. Una scena molto emotiva, in quanto uno degli aquiloni rappresenterà Marcel, il loro cagnolino che non c'è più. Jasmine Trinca è al suo primo lavoro da regista, lei è una nota attrice italiana che nella carriera ha vinto due David di Donatello, 4 Nastri d'argento, 2 Globi d'oro, 2 Ciak d'oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice. Ancora non c'è una data per la proiezione del film, ma le riprese dovrebbero terminare in questi giorni a Roma.

Francesca Balestrieri

