Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

VOLLEY

È partita la corsa al biglietto per assistere alle uniche due amichevoli che la nazionale italiana maschile di volley disputerà a Cisterna di Latina contro la rappresentativa argentina prima di volare a Tokyo per le Olimpiadi. Posti contingentati per entrambe le date, sabato 10 ore 20,30 e domenica 11 ore 18; 500 posti per i quali è stata chiesta una deroga, non ancora concessa, di portare le presenze al 25% della capienza del Palazzetto dello Sport di Cisterna, cioè circa 750 posti. Il doppio evento è gestito direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo che ha voluto, parole del presidente Giuseppe Manfredi e del suo vice Luciano Cecchi, dare un riconoscimento alla Top Volley per l'impegno profuso in tanti anni di presenza sui campi di Superlega. «Ci fa piacere avere la Nazionale italiana in casa - ha commentato il presidente della Top Volley, Gianrio Falivene - È sicuramente un motivo di attrazione per gli amanti di questo sport e un bel volano per quel che riguarda il territorio. In concreto noi daremo supporto logistico all'organizzazione e alle squadre che soggiorneranno alcuni giorni a Latina».

Chi è interessato a seguire le amichevoli, può acquistare i biglietti (costo 15 euro) online, oppure presso i punti vendita Vivaticket o direttamente alla biglietteria del Palasport in viale delle Province a Cisterna (fino a venerdì 2 luglio, dalle 16,30 alle 19). Nel rispetto della normativa anti-Covid gli spettatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (oltre i 37,5 gradi non sarà consentito l'accesso) e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Non sarà possibile portare bandiere, striscioni o altro materiale. Una volta all'interno gli spettatori dovranno restare seduti al posto indicato che potrà essere lasciato solo per necessità e rivolgendosi al personale di servizio. A fine match non sarà possibile alcun contatto con i giocatori.

Per quel che riguarda il lato tecnico, i due test match serviranno a Chicco Blengini, ct della nazionale azzurra e al suo omologo argentino, per testare la propria squadra prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo. Al momento Blengini ha già ristretto a 16 la rosa di atleti al lavoro ma per quattro di loro il sogno olimpico si spegnerà nei prossimi giorni. Sicuramente ci saranno i registi Giannelli e Sbertoli, sicuramente ci sarà Ivan Zaytsev così come Juantorena e Anzani. Quasi certi Piano, Lavia e Colaci. Vettori e Nelli si giocheranno il ruolo di secondo opposto, Ricci e Galassi quello di terzo centrale. Sugli schiacciatori la scelta è tra Kovar, Lanza e Michieletto. Due o tre? Dipenderà se partirà Balaso come secondo libero oppure no. Per quanto riguarda l'Argentina, che alle recenti National League si è piazzata nona, davanti all'Italia B, il ct Mendez deciderà prima della doppia sfida di Cisterna la rosa definitiva. Dopo il match di domenica le squadre si trasferiranno direttamente a Fiumicino da dove voleranno in Giappone.

Gaetano Coppola

