Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

E' stata fissata per il 18 gennaio prossimo davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Latina l'udienza di comparizione delle parti relativa alla istanza di fallimento depositata dal legale rappresentante della Sei spa, Società Elettromeccanica Italiana che si occupa di progettazione e produzione specializzata di elementi in acciaio per armamento ferroviario e carpenteria metallica per linee di elettrificazione con sede a Latina scalo e che a causa della precedente gestione è arrivata alla soglia del fallimento. La decisione dei giudici arriva dopo una serie di passaggi avviati il 4 novembre scorso con la richiesta di dichiarazione di fallimento in proprio alla quale ha poi fatto seguito la fissazione per il 9 dicembre un'udienza per la dichiarazione di prefallimento davanti al giudice relatore e poi il 17 dicembre una nuova udienza davanti al collegio nella quale è stata rilevata la presenza di tutte le parti interessate processualmente ma in distinti momenti cronologico-processuali. Tale considerazione ha dunque indotto il Tribunale a fissare una nuova udienza per ripristinare il contraddittorio ritenendo necessaria la presenza contemporanea di tutti i soggetti interessati alla vertenza. Non è stato dunque respinto il ricorso per dichiarazione di fallimento in proprio presentato dalla Sei e dall'amministratrice unica Paola Berardi. Quest'ultima, a partire dal 19 febbraio 2019 data alla quale ha assunto tale carica ha avviato una serie di controlli sulla precedente gestione, controlli dai quali sono emerse, come precisa la stessa Berardi, gravissime irregolarità. Si è constatato come nel corso degli anni sottolinea l'amministratrice attraverso artifici contabili, fosse stato compiuto un ingente depauperamento delle risorse finanziarie a danno della società e riscontrate ingenti uscite senza giustificato motivo o comunque per finalità estranee all'azienda con contemporanea omissione dei versamenti tributari e previdenziali dovuti. Una situazione che ha dunque portato non soltanto alla richiesta di fallimento ma anche all'avvio di un'azione di responsabilità per un ammontare di circa 2 milioni di euro nei confronti dei precedenti amministratori anche di fatto e del collegio sindacale precedentemente in carica. Il Tribunale civile non ha quindi respinto l'istanza della società ma fissato una nuova udienza per consentire a tutte le parti in causa di essere presenti contemporaneamente. Soltanto successivamente i giudici della prima sezione civile adotteranno una decisione nel merito.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA