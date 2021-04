24 Aprile 2021

I RISTORATORI

«Fateci chiudere la strada per tutti i giorni della settimana». Eccola la richiesta degli esercenti della cosiddetta zona pub di Latina, tra via Lago Ascianghi e via Neghelli. E al centro delle richieste c'è proprio la chiusura del primo tratto di via Neghelli. Il ragionamento è semplice: da lunedì i locali possono riaprire, ma i clienti, per stare seduti al tavolo, devono stare in spazi esterni. Ergo, occorre mettere i tavoli fuori del locale e gli spazi naturali sono quello che sono. Così, i titolari dei locali della zona pub chiedono la chiusura della strada, dove, secondo Massimo Ceccarini, operatore nell'area, «possiamo mettere, complessivamente, tra i 30 e i 50 tavoli».

«Ho parlato con gli assessori Lepori e Briganti e il Comune sarebbe orientato a concedere la chiusura della strada per il fine settimana, fin dal prossimo». Per chiudere tutti i giorni, però, il discorso è più complesso e per questo ci si ragionerà in settimana tutti insieme: Comune, operatori e residenti. «Recuperando i tavoli esterni in mezzo alla strada, potremmo arrivare complessivamente a una media del 60% del lavoro normale». Ceccarini osserva anche «la gente ha già cominciato a chiamare per uscire lunedì sera, e immaginiamo che tutto si concentrerà diciamo tra le 19 e le 21.30. Faremo una sorta di precena, di apericena, dato che c'è il coprifuoco alle 22. Certo, se le persone si siedono alle 21.10 non gli si può dire di no». E il rischio assembramenti? «Immaginiamo che il Comune metterà a disposizione un presidio, come in passato: difficile altrimenti controllare tutti quelli che verranno».

An. Ap.

