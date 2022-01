Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

L'ANALISI

L'esplosione mediatica dei campioni dell'atletica leggera alle recenti Olimpiadi, grazie all'affermazione di Jacobs e Tamberi, tanto per citare quelli più rumorosi, ha fatto crescere i praticanti in tutta Italia e la provincia di Latina non è da meno. «Siamo passati dai 712 tesserati a sfondare la cifra dei duemila, attestandoci su un numero preciso di 2.013, se non è un record questo» assicura Giampiero Trivellato, presidente della Federazione italiana di atletica leggera di Latina. «Siamo al 183% in più, possiamo definirla una stagione d'oro per il nostro sport, la miglior stagione vissuta dal movimento atletico di Latina - riprende Trivellato - per noi è stata una crescita continua, testimoniata dal nuovo record di tesserati, attualmente siamo secondi solo e Roma e Roma Sud, che si basano su comprensori enormi, nettamente più grandi del nostro, ed il tutto nonostante un netto calo del 46% dei tesserati che si dedicano alle corse su strada». Trivellato è al timone del comitato provinciale della Fidal da dodici anni ma da una vita è in pista a lavorare con i giovani e, dalla sua scrivania, a spingere per diffondere la pratica sportiva. «La riduzione dell'attività a causa della pandemia, specialmente su strada, ha determinato il calo di iscritti a livello podistico - riprende - il tutto sta ripartendo, con la riattivazione del circuito di corse su strada in Corsa Libera, organizzato grazie ad una simbiosi organizzativa tra l'omonima società In corsa Libera, l'Opes e appunto la Fidal. L'attività indoor è stata penalizzata dalle difficoltà organizzative che si riscontrano all'interno del Centro di preparazione olimpica di Formia. In pista all'aperto diverse manifestazioni hanno rilanciato l'attività, nonostante l'azzeramento ministeriale dei campionati studenteschi». La crescita è anche a livello societario. «Sono 19 le società affiliate mentre altre cinque sono in procinto di farlo - chiarisce - tra le vecchie società da registrare la crescita di Intesatletica che con il progetto Nissolino ha fatto l'en plain nelle finali nazionali con risultati notevoli. A livello di Under 18 registriamo l'incredibile sesto posto maschile nella finale serie A oro ed il settimo posto nella finale serie B femminile oltre a un terzo posto nel campionato di prove multiple maschili e un quarto nel campionato di specialità. Con gli Assoluti è arrivata la doppia promozione sia maschile che femminile, con le squadre che dalla serie B si sono guadagnate l'accesso alla finale A bronzo per il 2022. In crescita nell'attività su pista anche le realtà di Formia, Runforever Aprilia, Sabaudia, Gsi e Gap ai quali va un grande plauso perché praticano sport in condizioni spesso arrangiate. I responsi a livello individuale, dal settore giovanili a quello master, ci hanno visto in evidenza sia nazionale sia internazionale. Alcuni atleti pontini sono sotto il mirino dei gruppi sportivi militari per un eventuale arruolamento: Roani, Mastracci, Iagnocco, Tessitore, Zangrillo».

Giuseppe Baratta

