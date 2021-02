© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA SCALOAlcuni malviventi hanno fatto irruzione la scorsa notte nella scuola media dell'istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo. Sono entrati forzando alcune porte e hanno portato via sei computer, di cui un portatile, una webcam e altro materiale informatico, oltre agli incassi della macchinetta del caffè e distributore di bevande e merendine posta all'ingresso del plesso. Non è la prima volta che l'istituto subisce l'attacco di ladri che vanno a colpire, in un momento così delicato, quello che le scuole stanno tentando di fare con non poche difficoltà: dare un senso di normalità agli studenti.A rendersi conto di quanto accaduto è stato il personale ieri mattina all'apertura della scuola. Immediatamente è scattato l'allarme ed è intervenuta la Squadra Volante della Polizia, la dirigente poi, Silvana Di Caterino, ha presentato formale denuncia ai carabinieri che ora dovranno indagare, anche grazie alle telecamere della zona, per risalire agli autori del furto. «Come Comune spiega l'assessore alla pubblica istruzione di Latina Gianmarco Proietti ci siamo subito impegnati per far sistemare le porte forzate, per i computer invece speriamo di riuscire a colmare il gap che si è creato con i ristori. Noi ci siamo e faremo la nostra parte perché in questo momento rubare i computer significa togliere la possibilità di fare scuola. Ecco perché è un furto particolarmente sconcertante. Chi lo fa non ha consapevolezza del danno grave che fa anche a se stesso», spiega Proietti. Ogni scuola in questi mesi ha avuto infatti dei fondi per il piano digitale della didattica a distanza e molti istituti hanno approfittato anche dei fondi del Miur per ristrutturare e ampliare il parco macchine. «Si sta dunque investendo sui nuovi sistemi che sono fondamentali in questo momento di pandemia, ma che lo saranno anche in futuro».Rammarico viene espresso dal presidente del Consiglio di Istituto, Mauro Anzalone: «Proprio in questi mesi l'ic Aldo Manuzio, diretto dalla professoressa Silvana Di Caterino ha risposto a diversi bandi per acquistare materiale digitale come computer e lavagne Lim. Questo è un colpo durissimo per la nostra comunità e per i nostri figli. Sono veramente senza parole perché la nostra comunità da sempre ha avuto un enorme rispetto per l'istituzione scolastica e l'istituto comprensivo in questi anni è cresciuto molto». I ragazzi ieri mattina sono comunque entrati in classe, le aule che erano state messe a soqquadro, sono state igienizzate e ripulite dal personale della scuola prima del suono della prima campanella.ALTRI FURTINelle scorse settimane la zona è stata presa d'assalto dai malviventi, sono diverse le denunce per furti di auto o di finestrini infranti per rubare all'interno del veicolo. Non solo: sono stati segnalati anche diversi furti in appartamento, sia di giorno che di notte.Francesca Balestrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA