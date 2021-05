30 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

Lo ricorderanno con due borse di studio. Affinché da un evento tragico si possa prendere la parte più luminosa. Quella del grande talento di un giovane scomparso. Quel ragazzo si chiamava Fabio Gianfreda ed è rimasto vittima a 19 anni del nitrito di sodio, acquistato liberamente su internet. I genitori si stanno battendo affinché la sostanza sia vietata, ma il mondo della rete ha purtroppo tante maglie. Mentre la loro battaglia - con l'ausilio della Polizia postale - non si ferma, hanno deciso di premiare il talento di due giovani artisti di età compresa tra i 18 e 24 anni, con una borsa di studio in canto e una in recitazione. Il progetto si chiama Io sono Enea e si ispira proprio alla figura di Enea e alle sue grandi potenzialità espressive.

«Non è dedito solo alla guerra, ma è noto anche per la fuga da Troia in fiamme, attività in cui è spesso rappresentato nell'atto di andare avanti tenendo il figlio Ascanio per mano (in cui vogliamo leggere il futuro) e il padre Anchise in spalla (in cui ravvisiamo il passato)» - dicono gli organizzatori.

Le borse di studio saranno fruibili presso Clap - Corsi e laboratori arti performative. Si è deciso di sostenere il talento artistico in un momento di profonda incertezza causata dagli effetti della crisi pandemica, premiando in particolare la passione di giovani artisti. E di farlo ricordando Fabio che proproprio lì aveva messo in mostra il suo grande talento. Diversi gli obiettivi: supportare giovani nel loro percorso di formazione artistica; creare una vetrina in cui possano raccontarsi e presentare sé stessi e la loro vocazione ; promuovere lo sviluppo dell'espressione artistica presso le categorie sociali che spesso sono le meno avvantaggiate.

Per chi fosse interessato l'indirizzo email a cui rivolgersi è: iosonoenea.clap@gmail.com.

