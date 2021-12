Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

È stato rintracciato e arrestato dalla polizia l'autore degli spari esplosi nella notte del 26 novembre scorse contro il portone di una palazzina di via Londra, a Latina. Si tratta di un 50enne, S.G. le sue iniziali, sul quale sin da subito si erano concentrate le indagini degli agenti. Secondo la ricostruzione dei fatti avvenuti quella sera, l'uomo aveva urlato contro qualcuno dei condomini dall'androne delle scale, al lotto 51 delle case popolari. Poi i residenti sono stati allarmati da due colpi di arma da fuoco esplosi all'interno della scala A, che hanno subito richiamato diverse pattuglie della squadra volante impegnate in un servizio di controllo del territorio. I proiettili hanno raggiunto la porta del condominio senza colpire nessuno ma hanno gettato nel panico i residenti dello stabile. L'intervento immediato ha consentito ai poliziotti di perlustrare la palazzina e di ritrovare poco dopo, sul pianerottolo, un revolver dello stesso calibro dei proiettili esplosi. Per diverse ore i poliziotti hanno perlustrato l'edificio e l'intera zona e grazie alle prime testimonianze fin dai primi momenti hanno concentrato le indagini proprio sul 50enne, residente tra l'altro nella scala attigua della stessa palazzina e già noto alle forze dell'ordine. Il suo appartamento è stato perquisito e all'interno è stato rinvenuto circa un etto di hashish, ma di lui nessuna traccia. Nei giorni successivi si era reso irreperibile lasciando il suo appartamento e rifugiandosi probabilmente da qualcuno che lo ha aiutato. Nel corso delle ultime settimane le ipotesi investigative sono state confermate da alcuni accertamenti tecnici e le informazioni raccolte dai testimoni hanno poi consentito di circoscrivere i fatti e attribuire precise responsabilità a carico dell'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita ieri mattina quando l'uomo è stato rintracciato e catturato in una strada del centro di Latina. Deve rispondere di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, ricettazione, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e violazione della normativa sugli stupefacenti. Ancora da indagare invece il movente dell'intimidazione, che non si esclude legato a questioni legate alla droga.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA