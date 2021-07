Domenica 4 Luglio 2021, 05:00

A dieci giorni dall'aereo per Tokyo che lo proietterà alle sue prime Olimpiadi (ieri l'ufficialità del consiglio federale), dove sarà di scena con i colleghi della staffetta 4x200 stile libero, è arrivata nelle ultime ore anche la convocazione di Matteo Ciampi per la 3^ edizione del torneo internazionale a squadre. L'International Swimming League, la lega professionistica in vasca corta, ha deciso di inserire un nuovo metodo di scelta per i team che parteciperanno con 36 atleti. Un draft in pieno stile Nba che cambia radicalmente il processo di selezione migliorando competitività, qualità e regalando equilibrio tra le squadre ISL in lizza per la stagione della Champions del nuoto. Il 24enne talento made in Latina, tesserato Cs Esercito/Livorno Aquatics, difenderà i colori dell'Aqua Centurions - il nome è un omaggio ai centurioni romani - la squadra capitanata dalla fuoriclasse Federica Pellegrini, che ha come head coach Matteo Giunta e general manager Domenico Fioravanti, bicampione olimpico nei 100 e 200 rana ai Giochi di Sidney 2000. «È un onore far parte di una competizione che raduna il gotha della specialità» sottolinea con un pizzico di orgoglio Ciampi. Il team vanta nelle proprie fila il maggior numero di italiani: Scozzoli, Miressi, Sabbioni, Martinenghi, Ceccon, Rivolta, Panziera, Di Pietro, Carraro, Castiglioni e Di Liddo. Tra gli stranieri spiccano i nomi dei russi Grinev, Borodin (l'enfant prodige dei misti alla pari dell'americano Kalisz), dell'australiana Barratt e della coppia britannica Dawson-Hibbott. Il liberista pontino dei 200 e 400, seguito nella città labronica da Stefano Franceschi, è stato selezionato al decimo turno: per lui si tratta dell'esordio assoluto nell'ISL, kermesse che conta altri 9 club suddivisi tra Nord America (Cali Condors di San Francisco, campioni nel 2020, DC Trident, LA Current, NY Breakers e Toronto Titans), Europa (la francese Energy Standard, primi nel 2019, l'ungherese Iron e l'inglese London Roar) e Asia (Tokyo Frog Kings). Lo start della kermesse è fissato a settembre alla piscina Scandone di Napoli.

