8 Aprile 2021

SEZZE

Le vicende giudiziarie dell'inchiesta Omnia 2, che nelle scorse settimane hanno condotto agli arresti di due dipendenti comunali di Sezze, hanno restituito una comunità scossa e profondamente delusa dalle istituzioni e dall'intera macchina amministrativa. È un clima a dir poco teso quello che si respira nel comune lepino, con i cittadini amareggiati che continuano a inveire sui social, gettando discredito sull'intera classe di funzionari e dipendenti pubblici che prestano servizio a Palazzo De Magistris. Su questo tema ha scelto di intervenire la sezione Funzione Pubblica della Cisl di Latina, che in una nota ha manifestato il proprio sostegno alla categoria dei dipendenti comunali, finita nel mirino di numerosi attacchi gratuiti, e ha comunicato di aver chiesto un incontro al commissario straordinario, Raffaele Bonanno, per confrontarsi al meglio sul futuro del pubblico impiego in un momento così delicato per la comunità lepina. «Abbiamo chiesto un incontro al fine di condividere un percorso per la migliore erogazione dei servizi alla cittadinanza e per evidenziare l'importante ruolo dei dipendenti comunali - si legge nella nota - Siamo estremamente fiduciosi nel lavoro della Procura di Latina in merito alle vicende giudiziarie che stanno interessando anche il Comune di Sezze; allo stesso tempo stigmatizziamo le generiche accuse, apparse sui social, mosse nei confronti di tutti i dipendenti comunali, per i quali si chiedevano a gran voce addirittura le dimissioni. Come sindacato - precisano gli esponenti dell'organizzazione sindacale - non intendiamo, e non lo faremo mai, difendere chi viola le norme civili, penali ed amministrative del nostro Paese, ma le responsabilità devono scaturire dalle risultanze dei processi e comunque sono responsabilità dei singoli, non possono ricadere su un'intera categoria. In questo ultimo anno tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli del Comune di Sezze, non si sono mai tirati indietro ai loro doveri».

Francesca Leonoro

