Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

FONDI

Un gruppo alquanto eterogeneo, quello rappresentato dai cinque fondani arrestati giovedì sera nell'operazione congiunta portata avanti da polizia e carabinieri. Sulla carta per buona parte soggetti insospettabili, che non figuravano negli archivi delle forze dell'ordine. Come ad esempio i giovani Francesco Paolo Carnevale, 25enne che si occupa di impianti idraulici e di condizionamento, e Alberto Di Vito, 24enne che vive facendo il boscaiolo a supporto di una rivendita di legnami. Nella lista c'è poi il 48enne Luca Fabrizio, esperto meccanico che gestisce un'autofficina: era tra i 18 rinviati a giudizio per l'operazione Diablo, il cui processo di recente è giunto a conclusione con una raffica di assoluzioni per intervenuta prescrizione. Il procedimento penale finito nel nulla nacque da un'inchiesta condotta tra il 2003 e il 2004 dalla guardia di finanza ed incentrata su un vasto giro di cocaina ed hashish che vedeva come epicentro proprio la Piana. Nella rete delle forze dell'ordine è incappato anche Onorato Rotunno, 35enne attivo nel settore della ristorazione: nel 2016 venne coinvolto nell'operazione Enigma, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, impegnata nel contrastare un giro di spaccio di sostanze stupefacenti tra Fondi, Terracina, Formia e Itri. Fra gli arrestati di giovedì c'è inoltre Gianluca Del Vecchio, 38enne istruttore di scuola guida, incensurato: è il fratello di Massimiliano, volto noto della malavita pontina, sul finire dello scorso ottobre raggiunto da una nuova misura cautelare nell'ambito della Scarface. Vale a dire un'operazione scaturita da un'altra inchiesta condotta dall'antimafia capitolina, con 33 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di droga, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi. Solo l'ultima delle indagini arrivate a toccare Massimiliano Del Vecchio: la prima fu la San Magno, risalente al 2012 e sempre incentrata su un traffico di stupefacenti; a seguire ecco quella denominata Astice, chiusa nel 2019 e legata a un giro di corruzione e favori che consentivano ad alcuni detenuti di dettare legge dietro le sbarre del carcere di Latina, tanto da mettere in piedi pure un giro di spaccio; tra le ultime in ordine di tempo l'inchiesta Certificato pazzo, sempre datata 2019: Del Vecchio riuscì ad eludere le misure restrittive che gli erano state imposte grazie ai referti a firma di un medico compiacente in servizio presso il Centro di salute mentale di Fondi (in primo grado è stasto condannato a 3 anni).

Tornando all'oggi, il maxi-carico di droga, armi, ed esplosivi da guerra che ha portato all'arresto del quintetto della Piana - e di altre due persone, Alessandro Artusa e Paolo Rea, fa tornare prepotentemente d'attualità la lunga e inquietante scia di intimidazioni con modalità mafiose avvenute a Fondi nel corso del 2021. Tra ufficiali e fantasma, nel periodo compreso fra marzo e luglio se ne sono registrate almeno 9 ai danni di veicoli, vedendo di volta in volta macchine bruciate o fatte letteralmente esplodere piazzando degli ordigni. Una misteriosa escalation da decifrare ma fatta, ancora una volta, da episodi collegabili da un filo rosso che porta agli stupefacenti, e presumibilmente a un braccio di ferro per il controllo delle piazze di spaccio. Senza contare che, oltre a bombe ed incendi in notturna, nello stesso periodo si è registrata pure una gambizzazione in pieno giorno, risalente a giugno. Un insieme di accadimenti anticipati o inframezzati da sequestri di droga anche ingenti Elementi differenti che però vanno ad intersecarsi tratteggiando un quadro unico, che alla luce di quanto sequestrato giovedì da polizia e carabinieri non fa escludere correlazioni. Mirko Macaro

