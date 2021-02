© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI FORMIATrasferta delicata in terra sarda per l'Insieme Formia, che oggi (ore 14.30) è di scena allo stadio Lixius di Lanusei.È un vero e proprio scontro diretto per la zona play-off le due squadre sono separate da una sola lunghezza che rappresenta lo spartiacque della stagione soprattutto per i biancazzurri, che arrivano sulla scia positiva di sette risultati di fila, 13 punti nelle ultime sette uscite. Ma è un momento altamente brillante anche per i nuoresi, che hanno interrotto solo mercoledì nel derby di Carbonia la striscia di imbattibilità che durava da dieci turni: l'ultima sconfitta risale al 15 novembre. Un avversario tra i più in forma del girone G, che ha trovato la giusta quadratura (4-3-3) indossando i panni di una mina vagante da non sottovalutare.Interessante la sfida tra i due migliori realizzatori: l'argentino dell'Insieme Formia, Victor Gomez, capocannoniere con 12 reti +3 assist e sul fronte ogliastrino il centrocampista Vittorio Attili con 8 centri. I pontini, che ieri hanno tenuto la rifinitura a Tortolì, sono però in emergenza. Oltre all'assenza per squalifica del fantasista Matteo Zonfrilli, che rientrerà giovedì 4 marzo nel recupero casalingo con la Nocerina, sono indisponibili anche Ioio, Quirino, Gargiulo e Antogiovanni.Il tecnico Salvatore Amato, nonostante il tour de force (9 partite in 28 giorni), è sempre stato bravo a far di necessità virtù. Tra i pali conferma per Capogna, protetto dagli esterni Iorio Forestero e Romano e dai centrali Pirolozzi e Gorzelewski. A centrocampo Fatati e Chinappi, con il ritorno sulla linea nevralgica del senegalese Tounkara, decisivo nel pareggio di Cassino. Nel reparto avanzato al centro Gomez e ai lati il 2002 Durazzo e ballottaggio aperto sull'altra corsia tra il rientrante Di Vito (ancora non al 100%) e Longo. Dubbi che l'allenatore campano scioglierà nelle ultime ore.«Il Lanusei mi ha impressionato nel girone d'andata esordisce mister Amato - Andremo a giocarci le nostre carte sempre con il nostro tipico atteggiamento battagliero e soprattutto per cercare di confermare la nostra tradizione sull'isola, dove abbiamo raccolto cinque punti su nove a disposizione. Purtroppo è un periodo difficile perché abbiamo tanti giocatori fuori, ma chi è andato in campo ha sempre risposto alla grande».A dirigere la 20esima giornata (terza di ritorno) è Andrea Rizzello di Casarano.Andrea Gionti