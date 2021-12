Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

SASSARI Non è bastato erigere una doppia linea difensiva per frenare una Torres stratosferica. L'Insieme Formia subisce una dura sconfitta ed i rossoblù piazzano sul piatto un poker che non ammette repliche. Fin dall'inizio, infatti, Scotto e compagni sono andati alla ricerca del gol ed una volta trovato il raddoppio hanno continuato a giocare come se il punteggio fosse ancora in bilico. In superiorità numerica, poi, è stato facile condurre in porto il 4-0 .

Si comincia con una punizione a spiovere di Scotto, palla alta non di molto. Zizzania si oppone al bomber rossoblù, Bianchi ci prova dalla distanza, tiro a lato. Sembra un assedio, ma la doppia linea predisposta da Starita regge senzaproblemi. Al 15' sbaglia pure Kujabi mentre 10' dopo viene annullato, giustamente, un gol di Scotto, di testa, per fuorigioco. La Torres insiste a sinistra con Mukaj, suo un tirocross che (30') costringe Zizzania al salvataggio in angolo. Unico flash formiano al 31' con una mischia in area rossoblù che si risolve con un nulla di fatto. Al 35' seconda ammonizione di Iorio compromette la gara dell'Insieme Formia. La Torres attacca. Lisai per Scotto (42'), colpo di testa frenato da Zizzania. Al 44' mischia in area biancoazzurra, la palla schizza sulla traversa, Mukaj mette dentro: 1-0.

Nella ripresa entra Camilli ma il risultato non cambia. Anzi è la Torres che continua ad imperversare, specie a sinistra, mentre i pontini si difendono con ordine e poco altro. Al 10' Lisai, con una botta dalla destra, infila il 2-0. Ancora Torres con Scotto-Lisai, palla di poco a lato (14'). Quindi ci prova anche Antonelli ma il gol non arriva. Cominciano i cambi, il tempo passa ed il risultato non cambia. Al 32' Diakite per Sabatini che arriva con un secondo di ritardo. Cinque minuti e super Adam non perdona. Ferma il pallone, alza la testa e colpisce per il 3-0. L'Insieme Formia? Non pervenuto. Allora Sabatini cerca gloria, poi duetta con Ruocco che regala al Vanni Sanna la quarta rete contestata vivacemente dall'Insieme Formia per un fuorigioco. Torres superiore, pontini in grossa crisi di risultato, gioco e classifica. Sul match, però, pesa come un macigno l'espulsione di Iorio sullo 0-0. Con un uomo in meno, infatti, Ultima considerazione per il manipolo di tifosi formiani arrivati in Sardegna, di mercoledì, per vedere questo match e sostenere la loro squadra. Non meritavano certamente un ko del genere.

Alex Sanna

© RIPRODUZIONE RISERVATA