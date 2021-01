© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOParte un vero tour de force per l'Insieme Formia, che oggi affronta il primo dei quattro recuperi. Per la 7^ d'andata arriva alle 14.30 al Washington Parisio di Maranola il Sassari Torres, fanalino di coda del girone G. Una ghiotta chance per i biancazzurri di ritrovare un successo che manca dalla trasferta di Nola (il 15 novembre finì 0-3), ma in casa si deve risalire addirittura all'11 ottobre (2-1 ai sardi del Lanusei). Domenica scorsa dopo un mese di sosta forzata a causa del Covid, il Savoia, terza forza del torneo, ha impresso la legge del più forte, ma il calendario offre subito l'occasione per rifarsi. «Abbiamo pagato dazio per alcuni errori ingenui contro il Savoia spiega il tecnico campano Tra infortuni e casi Covid in corso (due i giocatori positivi, ndr) il match contro la Torres è da non fallire. La classifica è molto corta, basta un attimo per ritrovarsi nelle zone calde. Il nostro obiettivo è di arrivare in fretta ai 40 punti, ma giocando ogni tre giorni sarà importante recuperare la condizione fisica centellinando le energie».L'undicesima posizione a quota 13 è finora un bottino da non disprezzare per una neopromossa. «Nello schieramento iniziale c'erano ben sette giocatori nuovi prosegue Amato - C'è bisogno di forze fresche perché non avremo neanche il tempo di rifiatare che venerdì partiremo per la Sardegna e domenica c'è la sfida con l'Arzachena. Poi avremo un'altro recupero fra una settimana. Si giocherà senza soste, ma sono convinto che ritroveremo quell'atteggiamento gagliardo che avevamo all'inizio. Il mercato? Con l'organico al completo non penso ci siano correttivi da fare». Probabilmente si rivedrà dal primo minuto il bomber argentino Gomez, vice cannoniere con 7 reti, un giocatore troppo prezioso per gli schemi tattici. Il Sassari Torres guidato dal toscano Archimede Graziani ha collezionato sei punti: pari con Vis Artena, Nola e Team Nuova Florida e vittoria con il Gladiator, ma tre giorni fa ha subìto una batosta casalinga (0-4) nel derby contro il Latte Dolce. Dirigerà l'incontro la giovane Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, che tre giorni fa era il fischietto di Virtus Bergamo-Tritium, nel girone B. E' la prima donna arbitro trentina in serie D.Andrea Gionti