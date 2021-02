CALCIO, SERIE D

Termina 0-0 il recupero della 10^ giornata d'andata tra Insieme Formia e Monterosi. Un punto prezioso per i biancazzurri di Sasà Amato che confermano l'ottimo momento di forma quarto risultato utile consecutivo contro un avversario ben organizzato, che tornava in campo a distanza di un mese dopo i casi di Covid. Il match di ieri al Washington Parisio è stato condizionato da un vento sferzante e da una incessante pioggia che ha reso il terreno di gioco pesante e scivoloso. Il primo tempo si ravvivava al 14' con una punizione del centrocampista formiano Gargiulo, deviata in angolo. La risposta viterbese giungeva al 20' con il tandem Sivilla-Pellacani, ma più invitante al 39' era la palla gol per il numero 10 Borrelli, il cui sinistro dal limite lambiva il palo. Una fiammata improvvisa che dava l'avvio ad una doppia occasione per i padroni di casa, prima con Gomez e al 4' di recupero con Chinappi, il cui colpo di testa su servizio di Tounkara scavalcava il portiere Salvato ma era lesto il difensore Piroli a metterci una pezza. Nella ripresa partenza sprint del Monterosi con la traversa colpita al 13' dal sinistro di Capodaglio. Cominciava il valzer di cambi, il match si scaldava nel finale. Al 38' il neo entrato Antogiovanni ci provava senza fortuna e proprio in extremis sul cross di Cancellieri gli ospiti mancavano il colpaccio con l'attaccante nigeriano Amayah. Un punto a testa che avvicina alla vetta il Monterosi (-2 dalla capolista Latina), ma i ragazzi di D'Antoni, unici imbattuti del girone G, hanno ancora cinque partite da recuperare. L'Insieme Formia, invece, aggancia al settimo posto a quota 23 il Carbonia (prossimo avversario mercoledì 17 in terra sarda nel recupero ufficializzato ieri dalla Lnd, come per il Latina che affronterà l'Arzachena) e proseguirà il suo trittico terribile. Condividono lo stesso giudizio i due tecnici, per i quali «è stata una partita equilibrata e combattuta».

IL TABELLINO

Insieme Formia: Trapani, Iorio Forestero, Romano, Fatati, Ioio, Gorzelewski (24' st Pirolozzi), Chinappi, Zonfrilli, Gomez, Gargiulo, Tounkara (21' st Antogiovanni). All. Amato

Monterosi: Salvato, Piroli, Petti, Costantini, Capodaglio (36' st Montanari), Cancellieri, Sivilla (10' st Sowe), Pellacani (28' st Amayah), Lucatti (28' st Pasqualoni), Borrelli (15' st Buono), Zambrini. All. D'Antoni.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro

Note: ammoniti Tounkara e Fatati (IF); Petti, Cancellieri e Sowe (M) Recupero: 4' e 6'

Andrea Gionti

