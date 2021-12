Domenica 19 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Non è mai stata una partita come le altre per via di una storica rivalità che dura da tantissimi anni. È un derby che vale tantissimo soprattutto per l'Insieme Formia, penultimo (+2 sul fanalino di coda Carbonia), che non si può più permettere di sbagliare anche alla luce del ko interno rimediato dal Sassari Latte Dolce contro la Torres, che ha lasciato inalterati i tre punti di distacco dalla zona play-out. Il match di oggi (14.30) al Washington Parisio contro il Cassino, un punto nelle ultime cinque, nella sfida valida per la 15esima giornata del girone G, rappresenta un'occasione ghiotta per i padroni di casa di provare a tornare a respirare in chiave salvezza. «Ci aspetta una battaglia spiega il tecnico Luca Starita è una partita che sente tutto l'ambiente, dai giocatori alla società fino alla tifoseria, che anche in questo periodo delicato non ci ha fatto mai mancare il proprio sostegno. Dobbiamo assolutamente accorciare la classifica, la sconfitta contro la capolista Giugliano non ha lasciato strascichi particolari, ma ho visto in campo una squadra coraggiosa e determinata nonostante il divario tecnico». E' stata una settimana movimentata sul fronte mercato: le partenze di Baglione, Durazzo e Ricciardi, sono state compensate dagli arrivi dei difensori Virgil Sorin Oproiescu (romeno classe '87 con presenze tra Lanusei, Sestri Levante, San Teodoro, Torres e Jesina) e dell'esterno basso Osvaldo Iorio Forestero, uruguagio del 2000, che torna alla base dopo la proficua passata stagione: proviene dall'avventura nel suo paese d'origine con la maglia del Club Atlético Atenas de San Carlos. Il terzo ingresso è il centrocampista argentino con passaporto italiano Nicolas Di Biase ('88), ex Casarano, che ha militato sempre all'estero: cresciuto nell'U20 del Boca Juniors, nell'ultima annata era con i kuwaitiani del Al-Yarmouk contribuendo alla promozione del club in Premier League. «Sono convinto che i nuovi possano garantire quella linfa vitale di esperienza e qualità molto importante», prosegue Starita, che dovrà però rinunciare a Caiazzo, Gentile e Carbone. Arbitrerà Emanuele Ceriello di Chiari (Brescia).

