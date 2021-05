15 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







CALCIO

Anticipo da brividi per l'Insieme Formia, che oggi nella 29esima giornata è atteso alle 16 dalla trasferta allo stadio Novi di Angri (Salerno) per la sfida contro la Nocerina. Un match che riveste particolare interesse soprattutto in chiave playoff: i biancazzurri tirrenici, grazie al doppio successo casalingo contro Giugliano e Carbonia, hanno infatti ridotto il divario a sole sei lunghezze dal quinto posto, piazzamento occupato attualmente dal tandem campano Savoia-Nocerina. Il tecnico Sasà Amato ha tutta la rosa a disposizione: recuperato anche il capitano Pirolozzi, assente contro il Carbonia. Davanti è confermato il capocannoniere del girone G, l'argentino Gomez (14 centri, ex aequo con il sardo Cappai) e il ritorno dall'inizio del fantasista Zonfrilli, assente domenica scorsa per i postumi di un infortunio. Con la quota 40 punti raggiunta in classifica e l'obiettivo della salvezza ormai ad un passo, puntiamo a far bene in queste ultime sei partite. La Nocerina è avversario esperto e bene organizzato. Il nostro atteggiamento, però, non cambia, giocheremo senza paura. Così pure nelle restanti gare, avverte Amato. A dirigere l'incontro è Lorenzo Vacca di Saronno. An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA