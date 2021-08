Sabato 21 Agosto 2021, 05:00

Dopo 20 giorni di preparazione nell'impianto di Madonna del Piano di Ausonia stamane alle 10.30 debutta in amichevole ad Itri (Eccellenza) l'Insieme Formia. È il primo test per i biancazzurri del patron Alessandro Anelli, che, in attesa di conoscere il girone di appartenenza e il calendario (indiscrezioni portano a mercoledì 25), scendono in campo per valutare lo stato di forma dopo tre settimane di lavoro. A tenere banco in questi giorni è il mercato, soprattutto alla luce dell'ultimo colpo targato Luca Ricciardi, il 32enne esterno offensivo di Gaeta, per otto anni nelle file del Latina, che in carriera ha vestito le maglie della sua città natale e quelle di Pisa, Tuttocuoio, Agnonese, Fermana, Racing Roma, Racing Fondi (serie C) e l'esperienza recente con il Rimini. Tra i nomi sondati anche il 28enne ex azzurrino di Castelforte Elio De Silvestro (Pro Vercelli, Reggiana, Carpi, Lanciano, Pavia, Ancona, Siracusa, Gubbio), cresciuto nel settore giovanile della Juventus e arrivato fino alla convocazione con la prima squadra giocando anche diverse partite del pre-campionato e inserito anche nel tour americano del 2011. «L'operazione di Ricciardi è stata la classica ciliegina su un mercato attento e oculato incentrato soprattutto sui giovani, nostro fiore all'occhiello. E' un giocatore importante, di categoria, che saprà farci fare il salto di qualità» - sottolinea il tecnico Sasà Amato. Il neo acquisto potrebbe già esordire oggi per un breve spezzone, ma ha pochi allenamenti alle spalle. Assenti il centrocampista Ammaturo (infortunato) e il centrale difensivo Puzone, convocato con la Nazionale U18 della Lnd di Giuliano Giannichedda. Alla rosa si sono aggiunti tasselli per la linea verde come i promettenti fratelli Colacicco (Federico del 2001 e Fabio del 2003), il portiere del 2002 Vincenzo Mancino, proveniente dalle giovanili del Napoli che si aggiunge al collega Zagari, il difensore centrale Niccolò Guccione, del 2006, cresciuto nell'As Roma e Nuova Tor Tre Teste e infine, grazie alla collaborazione con i partenopei della Materdei, il tandem del 2004 composto da Domenico Sequino e Luigi Franco. L'Insieme Formia sarà poi impegnato il 26 in Campania con l'Ercolanese (il ds è l'ex Luca Lentini) e il 28 al Riciniello contro il Gaeta, entrambe militanti in Eccellenza.

Andrea Gionti

