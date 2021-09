Domenica 26 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

La falsa partenza sia in campionato che in Coppa Italia con l'uscita al primo turno per mano del Gladiator deve essere assolutamente archiviata. La parola riscatto risuona forte e chiara nell'ambiente dell'Insieme Formia, che oggi alle 15 ospita nella seconda giornata del girone G l'Arzachena, che all'esordio ha impattato 2-2 nel derby interno contro il Lanusei. Il debutto casalingo al Washington Parisio è molto atteso anche dalla tifoseria, che non ha mai mancato il suo sostegno alla squadra che la passata stagione sfiorò per un soffio l'accesso ai play-off.

Quest'anno la rosa è stata ringiovanita l'età media è di 23 anni ma gli uomini a disposizione del tecnico Sasà Amato hanno dimostrato anche in situazioni difficili di saper reagire a testa alta. Gli smeraldini di Marco Nippo Nappi , l'ex attaccante in A di Genoa e Fiorentina che dopo l'esperienza biennale in Cina con le giovanili del Beijing Bsu è tornato quest'estate in Italia approdando in Sardegna. I precedenti tra le due compagini sorridono ampiamente alla squadra pontina, che vinse sia in terra isolana per 2-0 (Gomez-Tounkara) che al ritorno per 4-2 (Chinappi-Camilli-doppietta di Durazzo), ma ora è un altro campionato che può riservare aspettative differenti. Mister Amato è perfettamente consapevole che il percorso è appena agli inizi: «L'eliminazione in Coppa è servita al gruppo per riflettere. Ho intravisto segnali di crescita anche dagli under e i senatori hanno ora la necessità di supportarli in questa fase. Sono convinto della nostra forza e della bontà del nostro organico e lo dimostreremo con i risultati».

Formazione? In recupero Bozzaotre, Ammaturo e soprattutto Zonfrilli, l'uomo di punta del club tirrenico che insieme all'ex Latina e Rimini Ricciardi ha il compito di prendere in mano le redini del gioco. Due giocatori cardine nello scacchiere biancazzurro. «Il passo falso nel turno inaugurale contro la Nuova Florida ci ha insegnato tanto, siamo stati dentro il match fino alla fine pagando alcune disattenzioni fatali» afferma il fantasista mancino Matteo Zonfrilli. A dirigere l'incontro è Guido Iacopetti della sezione di Pistoia.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA