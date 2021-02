© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DSANTADI (SUD SARDEGNA) È un punto d'oro per l'Insieme Formia quello ottenuto contro un Carbonia sbarazzino, garibaldino ed arrembante. I pontini si mordono le mani per il pareggio dei minerari ottenuto alla fine di un recupero lunghissimo ma, nel complesso, il 2-2 è risultato giusto per quello che si è visto in campo.LA PARTITASi comincia con Stivaletta che serve Gjuci, Pirolozzi salva in angolo. All'8' Gomez si fionda su cross di Iorio Forestero, il centravanti si erge di testa, anticipa Bagaglini ma la sfera sibila ad un passo dal palo. L'Insieme Formia si rende ancora pericoloso al 19' quando Chinappi tira, Gomez mette la punta, la palla finisce alta ma il portiere dei minerari corre un lungo brivido. Un minuto ed i pontini passano. Gomez serve Iorio Forestero che, al volo, spara un destro che impallina Bigotti: 0-1. Mariotti inverte Isaia e Stivaletta, il Carbonia comincia a carburare. Cestaro indirizza per Gjuci, Ioio lo contrasta, il centravanti finisce a terra, ancora proteste dei minerari. Il leit motiv è scontato, Carbonia all'assalto ed Insieme Formia in contropiede. Al 44' i padroni di casa pareggiano. Piredda dribbla al limite dell'area di rigore poi il suo tiro attraversa lo specchio della porta, tocca il palo ed entra in rete. Capolavoro che chiude il primo tempo.Nella ripresa Insieme Formia subito all'attacco. Cross di Iorio per Gomez, Bigotti esce a valanga, Salvaterra libera l'area. Partita a scacchi con Mariotti che cambia più volte le carte in tavola, Stivaletta sporca i guanti di Capogna (14'), Piredda show subito dopo, ma la palla finisce a lato. Al 30' un retropassaggio di Iorio per poco non inganna Capogna. Il rimbalzo della sfera provoca l'ennesimo brivido. Niente a confronto di ciò che accade 3' dopo. Cross da destra di Isaia per Cappai, tuffo proditorio e palla ad un palmo dall'incrocio con il portierino formiano battuto. Piredda reclama un rigore (36') poi, Mariotti si gioca la carta Agostinelli. Il Carbonia attacca a pieno organico ma a segno va l'Insieme Formia. Iorio, da destra, sventaglia per Gomez che anticipa Bagaglini e Bigotti infilando il 2-1. Il vantaggio dei pontini, però, dura pochissimo.Il Carbonia si riversa in attacco ed al 50' Soumarè calcia una punizione sotto l'incrocio, Capogna vola a respingere poi Cappai viene atterrato in area. Rigore che lo stesso Cappai trasforma ratificando il 2-2 finale.IL TABELLINOCarbonia (3-4-1-2): Bigotti; Salvaterra, Cestaro, Bagaglini, Fredrich (13' pt Isaia); Serra (1' st Tetteh), Piredda, Stivaletta (29' st Palombi); Odianose (1' st Soumare); Cappai, Gjuci (39' st Agostinelli).All. MariottiInsieme Formia (4-1-3-2): Capogna; Iorio, Ioio, Quirino (22' st Lonardo), Romano; Fatati; Pirolozzi, Chinappi (18' st Del Prete ), Gargiulo; Gomez, Zonfrilli.All. AmatoArbitro: De Capua di NolaMarcatori: 20' pt Iorio Forestero (IF), 44' pt Piredda (C), 45' st Gomez (IF), 52' st Cappai su rig. (C)Note: Ammoniti: Serra, Romano, Soumare. Angoli: 3-2. Recupero pt 2', st 7'Giampaolo Cirronis