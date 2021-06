CALCIO

Si deciderà tutto all'ultima giornata per l'accesso ai play-off. Con il Latina e il Savoia già con la certezza matematica della post season, restano due slot da assegnare, ad uno dei quali punta anche l'Insieme Formia, che, a due soli punti dalla coppia Nocerina-Vis Artena (domenica c'è la sfida fratricida), continua a sognare grazie alla vittoria per 2-1, la terza di fila, rifilata ieri all'Afragolese, terz'ultima della classe a -1 dalla zona retrocessione, bloccata dopo cinque risultati utili. E domenica sarà decisivo anche il derby al Francioni tra Latina e Insieme Formia.

LA PARTITA

Davanti ad una discreta cornice di pubblico per la riapertura parziale dello stadio (ospite gradito anche il lenolese Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese in B), il confronto si è animato al 16' con i padroni di casa che hanno sfiorato l'1-0 con l'esterno uruguagio Iorio che dal limite destro dell'area ha fatto partire un tiro-cross che sfiorava l'incrocio. Passavano dieci minuti e arrivava il vantaggio biancazzurro: azione in progressione da destra di Chinappi, che serviva al centro Antogiovanni, che al momento di colpire veniva anticipato maldestramente dal difensore Di Girolamo che beffava il portiere. La reazione dell'Afragolese era immediata con il colpo di testa di Astarita (28') salvato sulla linea dall'attento Iorio. Al 33' proprio quest'ultimo si procurava un invitante calcio di punizione dal limite. Sulla battuta andava lo specialista Pirolozzi che con il suo mancino mortifero spediva la sfera all'angolino basso alla destra di Pragliola. Era un colpo ferale che spegneva il furore agonistico dei rossoblù, che rischiavano di incassare il 3-0 al 40' con Ioio. Nella ripresa gli ospiti hanno costruito tre nitide occasioni - due con Energe e una con Carrotta che trovavano però prontissimo alle risposta il giovane Trapani. Sul capovolgimento di fronte (13') azione personale del neo entrato Camilli che pescava tutto solo in area il bomber Gomez, che perdeva però l'attimo facendosi anticipare in uscita dal numero 1 ospite. Il tecnico Di Costanzo gettava nella mischia l'ex Fava, 44enne nativo di Formia e un passato in A con Udinese e Treviso. Al 37' la pregevole conclusione dai 30 metri di Roghi sorprendeva all'incrocio dei pali l'incolpevole Trapani. Nel recupero l'Insieme Formia sprecava infine il tris, due volte con Chinappi e una con Del Prete.

IL TABELLINO

INSIEME FORMIA: Trapani, Iorio Forestero, Ioio, Gorzelewski, Puzone (17' st Durazzo), Pirolozzi, Antogiovanni (11' st Fatati), Gargiulo (27' st Del Prete), Chinappi, Zonfrilli (11' st Camilli), Gomez (17' st Quirino). All.Amato.

AFRAGOLESE: Pragliola, Di Girolamo, Carrotta, Marzullo (29' st Tarallo), Ceparano, Energe, Silvestro (37' st Roghi), Tommasini (37' Percuoco), Viscovich (17' st Farinola), Simonetti (17' st Fava), Astarita. All. Di Costanzo

ARBITRO: Simone Di Renzo di Bolzano; assistenti Nadir Bertozzi di Cesena e Matteo Taverna di Bergamo

RETI: 26' pt Antogiovanni (IF), 33' pt Pirolozzi (IF), 37' st Roghi (A)

NOTE: espulso per doppia ammonizione al 46' st Durazzo (IF); al 43' st per proteste il tecnico dell'Afragolese Di Costanzo. Ammoniti Ceparano (A), Trapani (IF). Angoli 8-2 x l'Afragolese.

Andrea Gionti

