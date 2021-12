Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

E' uno scontro diretto fondamentale che vale già un pezzettino di salvezza. È ancora presto per stilare giudizi ma a sei turni dal termine del girone d'andata il match odierno (14.30) della 12esima giornata all'Ottavio Pierangeli tra Real Monterotondo Scalo e Insieme Formia è una sfida senza appello.

Appaiate al penultimo posto del girone G a quota 8 ieri nell'anticipo il fanalino di coda Carbonia è stato superato 1-0 nel derby contro l'Arzachena entrambe provengono da una striscia positiva. Gli eretini sono reduci dal doppio successo maturato contro Atletico Uri e Muravera, mentre i tirrenici sono riusciti a risalire la china dopo una partenza complicata grazie a tre risultati utili ottenuti contro tre squadre sarde: i successi contro Atletico Uri e Lanusei e il pari con il Sassari Latte Dolce.

«Non è un momento chiave della stagione perché manca ancora tantissimo e siamo appena entrati nel mese di dicembre, ma certamente la posta in palio è molto alta - commenta il tecnico biancazzurro Luca Starita siamo in crescita ma abbiamo bisogno di autostima e fiducia e soprattutto dell'appoggio della tifoseria che non deve mai mancare».

A complicare i piani c'è una piccola emergenza difensiva: l'assenza per squalifica di capitan Pirolozzi e l'indisposizione influenzale dell'esterno basso Bozzaotre (in settimana sono andati via Pastore e Padovano) costringono l'allenatore pontino a rivedere qualcosa nello schieramento tattico arretrato, che attualmente è il secondo del torneo che ha incassato più reti (23). Probabile il debutto dal 1' del neo acquisto Caiazzo (classe 2000), ex Frattese, che giocherebbe in coppia con Ioio davanti al portiere Zizzania. A centrocampo il trio Niang-Gargiulo-Di Vito con il fantasista Zonfrilli che agirà a ridosso del duo offensivo composto da Camilli e Simonetti. Intanto sul fronte mercato nelle prossime ore verrà ingaggiato un altro difensore centrale e non sono esclusi altri colpi in entrata nella zona centrale (dove sono arrivati i giovani Carbone e l'ex Aprilia Vespa) e in attacco. A dirigere l'incontro odierno sarà Giuseppe Rispoli della sezione di Locri, coadiuvato dagli assistenti Antonio Caputo di Benevento e Dario Maione di Nola.

Andrea Gionti

