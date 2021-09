Domenica 19 Settembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Dopo un ottimo precampionato ora si comincia a fare sul serio. In tre giorni l'Insieme Formia è atteso da un doppio e probante match: prima l'esordio di oggi alle ore 15 al Mazzucchi di Ardea contro il Team Nuova Florida e mercoledì 22 la sfida senza appello del primo turno di Coppa Italia in casa del Gladiator. Una doppia sfida molto dura attende quindi la compagine biancazzurra, che al suo secondo anno nel torneo di serie D - la passata stagione sfiorò all'ultima giornata i play-off - vuole recitare ancora il ruolo di mina vagante ma sempre con il mirino puntato sulla salvezza, l'obiettivo prioritario della società cara al patron Alessandro Anelli. Una rosa molto variegata rimpolpata nelle ultime ore anche dall'esterno difensivo classe 2002 Matteo Magliozzi nipote dell'ex ds Carlo Magliozzi -proveniente dal Rieti Calcio (Berretti, Juniores U19 Nazionale e serie D) ed ex Salernitana e Latina. Un rinforzo che si aggiunge alla lunga lista dei giovani di Lega che il tecnico Sasà Amato ha sempre utilizzato con assidua frequenza in diverse zone del campo. Per il debutto contro gli ardeatini di Andrea Bussone, che hanno completato l'organico con gli ingaggi dell'esterno offensivo del 98 Filippo Franchi (serie C con il Matelica, Chieti e Avezzano e due campionati con la Primavera di Alberto De Rossi) e del centrocampista del 2001 Mattia De Vittoris con un passato nel Monterosi, mancheranno lo squalificato Camilli e gli infortunati Bozzaotre e Ammaturo. In attacco scelte obbligate con il fantasista Zonfrilli a ridosso del 2002 Durazzo. I precedenti con la Nuova Florida sono in perfetta parità: successo dei romani per 1-0 lo scorso 29 novembre e rivincita dei pontini nel ritorno del 28 marzo al Washington Parisio per 2-1 con le reti di Longo e Zonfrilli. «Le aspettative sono sicuramente positive, c'è stato qualche cambiamento in rosa, ma l'ossatura forte è rimasta collaudata. Siamo perfettamente consapevoli del torneo che andremo ad affrontare pensando partita dopo partita. La passata stagione ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare nulla, la Nuova Florida è un avversario quadrato e organizzato che soprattutto tra le mura amiche sa farsi rispettare» - sottolinea guardingo mister Amato. A dirigere l'incontro sarà Francesco Gai della sezione di Carbonia.

LA ROSA

Portieri: Maddalena, Mancino, Zizzania

Difensori: Pirolozzi, Ioio, Di Vito, Gentile, Puzone, Padovano, D'Oriano, Sibilla, Colacicco Fed.

Centrocampisti: Ricciardi, Gargiulo, Niang, Baglione, Ammaturo, Cuomo, Bozzaotre, Zonfrilli, Pelyenko, Senatore.

Attaccanti: Camilli, Durazzo, Capotosto, Colacicco Fab., Orefice, Petronzio.

Staff tecnico: allenatore Salvatore Amato, vice allenatore Luca Starita, collaboratore tecnico Edu Agbonifo, preparatore atletico Piero Di Luglio, preparatore dei portieri Domenico Russo.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA