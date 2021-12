Sabato 18 Dicembre 2021, 05:02

L'assessore regionale all'istruzione, Claudio Di Berardino lo ha detto chiaramente qualche giorno fa: la scuola non si chiude anticipatamente. Le lezioni proseguiranno regolarmente secondo il previsto calendario scolastico. La situazione epidemiologica nella nostra regione, che è bene ricordare si trova in zona bianca, non comporta ulteriori misure di restrizione. Come Regione continuiamo a lavorare per garantire a studentesse, studenti, insegnanti e personale scolastico un'attività in presenza in completa sicurezza. Parole che dunque lasciano pochi dubbi su quello che si può fare nonostante i numeri dei contagi e delle classi in quarantena in provincia di Latina sia cresciuto di molto negli ultimi giorni. Il comitato per la sicurezza che si riunisce in prefettura e che vede coinvolti, oltre al Prefetto Maurizio Falco, i sindaci, la Asl e l'ufficio scolastico provinciale non ha valutato finora questa possibilità. Intanto però molte famiglie hanno scelto di non mandare i bambini a scuola, soprattutto i più piccoli, proprio per paura di quarantene che, alla data attuale, costringerebbero le famiglie a rimanere bloccate. Ma i dirigenti complessivamente sono restii. Una prima richiesta era stata avanzata da alcuni rappresentanti della Giuseppe Giuliano e poi dagli studenti del Grassi ma non è stata accolta. Ieri un caso ha scatenato apprensione tra i genitori degli alunni della Alessandro Volta in via Botticelli, dove una docente è risultata positiva al Covid e ha subito allertato la scuola. Il dirigente, così come prevede la normativa, ha fatto uscire tutte le classi che nelle 48 ore precedenti erano state in contatto con la docente. Abbiamo fatto quello che dice il protocollo spiega il dirigente Gennaro Guarino siamo molto prudenti sotto questo profilo perché pensiamo che sia meglio fare un tampone in più, ma essere certi della negatività degli studenti che farli stare in classe con pericolo di contagio. Fortunatamente il nostro istituto comprensivo finora non ha avuto grossi problemi con classi in quarantena, i numeri sono bassi e ci auguriamo di poter proseguire l'anno con tranquillità.

Francesca Balestrieri

