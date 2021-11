Martedì 23 Novembre 2021, 05:03

SUDPONTINO

Legambiente è stata ammessa, nell'udienza dibattimentale che si è svolta ieri dinanzi al Tribunale ordinario di Cassino, quale parte civile nel processo che vede imputati a vario titolo diciotto operatori per gestione di rifiuti non autorizzata e per l'inquinamento ambientale provocato nel Golfo di Gaeta da migliaia di reste in plastica, di cui la Capitaneria di Porto ha accertato, in fase di indagini, la provenienza da diversi impianti di mitilicoltura operanti nello stesso Golfo. Il presidente del Circolo del sud pontino di Legambiente, Dino Zonfrillo, ha espresso soddisfazione per l'accoglimento della richiesta della sua associazione di costituirsi parte civile nel processo in cui sono impegnati il giudice per le udienze preliminari Domenico Di Croce e, come Pm, il sostituto procuratore Emanuele De Franco. Dopo il rinvio dell'udienza del 24 giugno 2021, dovuto ad eccezioni di notifica - ha precisato Zonfrillo - è stato possibile formalizzare ora gli atti che hanno portato all'accoglimento della nostra richiesta. Per dare un segnale forte, oggi ci siamo costituiti parte civile insieme con il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e con la procura affidata all'avvocato Diego Aravini del Centro di Azione Giuridica (Ceag) dell'associazione. Con la discesa in campo del massimo rappresentante nazionale dell'associazione abbiamo rafforzato in modo significativo il fronte che sta prestando grande attenzione alla vicenda. L'inchiesta era partita in seguito ad un esposto inviato nel 2017 alla Procura della Repubblica da parte del Comune di Formia, che, durante la successiva gestione capeggiata dal sindaco Paola Villa, si costituì parte civile tramite l'avvocato Domenico Di Russo. Qualcuno si è chiesto, infine, come mai i Comuni di Gaeta e Minturno, che pure hanno subìto danni dalla fuoriuscita dei cilindretti, non si siano costituiti parte civile nel processo nel quale, invece, intendono recitare un ruolo di primo piano il Comune di Formia e Legambiente. Sandro Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA