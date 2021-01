L'INCHIESTA

Roberto e Maurizio Martena, imprenditori pontini alla guida dell'Ilsap srl, sono coinvolti in una nuova indagine che ieri ha portato ad alcune misure interdittive. L'inchiesta Waste Water, coordinata dalla Procura di Lamezia Terme, ha portato all'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale nel settore dei rifiuti nei confronti di Roberto Martena, 58 anni; Maurizio Martena 55 anni; Giovanni De Ninno, 61 anni, di Ferrandina (MT) e Leonardo Angelastri, 37 anni, di Bari.

I provvedimenti sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro e dal personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio e dal Sostituto Procuratore Marica Brucci. I tre amministratori dell'Ilsap Srl e il direttore dello stabilimento produttivo della società sono accusati di una serie di reati in materia ambientale.

Secondo l'accusa è stato messo in piedi un sistema di smaltimento illecito dei rifiuti speciali industriali, in particolare gli scarti della lavorazione del biodiesel, in uscita dall'impianto di trattamento dello stabilimento Ilsap, risultato completamente inattivo. Con l'utilizzo di una pompa sommersa e di una pompa mobile, gli indagati avrebbero convogliato i rifiuti industriali provvisoriamente accantonati nelle vasche, sul nudo terreno che circonda lo stabilimento, nella condotta fognaria consortile e nei canaloni che confluiscono a mare e nel Golfo di Sant'Eufemia. Un sistema che avrebbe provocato gravi conseguenze per l'ambiente. Tra gli indagati c'è anche un Amministratore Giudiziario, nominato nell'ambito di un altro sequestro preventivo nei confronti di Ilsap per falsi e truffa ai danni dello Stato. Il tribunale ha disposto anche il sequestro preventivo dello stabilimento produttivo della società Ilsap di Lamezia Terme e dei terreni contaminati, per un valore stimato complessivo di circa 150 milioni di euro, nonché 3.300.000 euro quale profitto del reato. La consulenza tecnica del geologo Giovanni Balestri ha evidenziato l'inquinamento delle acque, alla foce del Torrente Turrina, dove il saggio di tossicità è del 90-100%, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ma anche la contaminazione dei terreni antistanti allo stabilimento industriale.

La Ilsap fu coinvolta in un'inchiesta sulla maxitruffa dei fondi pubblici, 11,5 milioni di euro, destinati a un progetto per la produzione di diesel ecologico mai concretizzato.

Marco Cusumano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA