Sono iniziate ieri mattina le operazioni di ripristino del passo marittimo di Rio Martino: dopo le modifiche al progetto, e dopo le ordinanze emesse dai Comuni di Latina e Sabaudia e dalla Capitaneria di porto, ieri la draga ha iniziato a rimuovere la sabbia che ostruiva il passaggio nel porto canale. La differenza principale, rispetto alle operazioni svolte alcuni mesi fa, è che stavolta la sabbia non viene spostata dal centro verso i lati del canale, ma viene sversata all'esterno, ovvero sui tratti di spiaggia a destra e a sinistra, sui litorali dei due Comuni, per un totale di 3mila metri cubi. Al momento sono previsti quattro giorni di operazioni, ovvero fino a domenica, se il meteo resterà sul bello. Questo consentirà di liberare ingresso e uscita dal porto canale, permettendo ai pescatori professionali di riprendere l'attività. Una volta finite le operazioni a Rio Martino, la draga riprenderà le attività di ripascimento previste a sud del lido di Nausicaa, nel tratto A di lungomare. Sempre sulla Marina, il Comune di Latina ha emesso ieri un'ordinanza per consentire la sosta di camper e roulotte. Sarà permessa solo ed esclusivamente in corrispondenza del parco Vasco De Gama, dal lato dell'ingresso di via Massaro. L'atto sottolinea che «nella stagione estiva il Lungomare è meta di numerose persone con il conseguente aumento della circolazione e con la sosta indisciplinata di camper nei parcheggi a pagamento»; per questo, fino al 19 settembre, viene istituita un'area riservata e viene ordinato il divieto di sosta «in tutte le aree destinate a parcheggio in Via Lungomare nel tratto compreso tra Rio Martino e Via Valmontorio».

