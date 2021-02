© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITA'Verifica delle utenze casa per casa e famiglia per famiglia, campagne di comunicazione, distribuzione di calendari e opuscoli informativi, consegna dei kit, pubblicazione di una app per smartphone, un numero verde, due punti di contatto sul territorio, coesistenza con i cassonetti su strada solo per i primi 15 giorni.La macchina della raccolta differenziata porta a porta è in moto: illustrata ieri dallo stato maggiore dell'Azienda per i beni comuni (Abc) di Latina, vede già in campo le squadre di rilevazione delle utenze, nei primi quattro quartieri da cui lunedì partirà la distribuzione dei kit e il 15 marzo la raccolta: Latina Scalo e i borghi Faiti, San Michele, Piave.Partiamo dai kit che i cittadini avranno in casa. Sono di tre tipi, due per le utenze domestiche e uno per le non domestiche. Quelli per le domestiche si differenziano tra area urbana e area extraurbana. I primi sono costituiti da sei mastellini (uno da 10 litri per l'umido sottolavello e uno da 23 litri per l'esposizione dell'umido; quattro da 30 litri per carta, plastica e metalli, vetro e secco non riciclabile) che le famiglie dovranno tenere in casa, ed esporre su strada per lo svuotamento, secondo calendario, la sera prima del giorno di raccolta dalle 20 e entro le 6. I secondi sono invece carrellabili da 120 litri con ruote, posizionabili in spazi esterni. Le utenze che necessitano di un servizio specifico per rifiuti sanitari, pannolini e pannoloni, potranno chiedere contenitori dedicati. Ogni contenitore, dotato per la prima volta di manici antimicrobici con rame e zinco, sarà fornito di codici univoci, legati all'utenza. Saranno consegnati anche i sacchetti e gli opuscoli con il calendario dei ritiri. È bene ricordare che, con il porta a porta, entra in vigore la tariffa puntuale: si pagherà per quanto rifiuto si produce e si conferisce. Ovvero, per il numero delle esposizioni di ogni singolo mastellino, che dovrà essere quindi esposto solo quando sarà pieno (a eccezione dell'umido) con il contenuto ben compattato.Veniamo alle frequenze di ritiro. In zona urbana, l'umido sarà ritirato 3 volte la settimana; il secco non riciclabile, 2 volte; plastica e metalli, 3 volte; carta e vetro, 1 volta. In zona extraurbana, l'umido 2 volte la settimana; il secco non riciclabile 1 volta ogni 2 settimane; plastica e metalli 1 volta; carta, una volta ogni 2 settimane; vetro, 1 volta al mese.Veniamo ora alla timeline: le fasi saranno tre. Dopo questa che parte il 15 marzo, nella fase 2, saranno coperti Le Ferriere, Bainsizza, Santa Maria, Isonzo. Nella fase 3, Marina e centro. Entro il 2021 saranno coperti 60mila abitanti, con la differenziata al 40%, mentre la copertura totale del territorio è prevista per luglio-settembre del 2022, con l'immediato raggiungimento del 70%. A disposizione degli utenti, punti informativi (uno a Latina Scalo in via della Stazione e uno presso la sede di Abc in via dei Monti Lepini), appuntamenti Facebook (l'8 e il 12 febbraio alle 19 sulle pagine del Comune e di Abc) e anche una app, Junker, già scaricabile, che legge i codici a barre dei materiali e indica come conferirli e comunica il calendario di raccolta. «Abbiamo dato un futuro a questa azienda, è normalizzata, chiude i bilanci in utile e assume: alle 23 unità già stabilizzate, se ne aggiungeranno altre 27 dal 1 marzo. Grazie ai 12 milioni di euro di mutuo della Cassa depositi e prestiti e ai 3 milioni di euro dalla Provincia, abbiamo acquistato 110 mezzi e 350mila contenitori», ha spiegato il direttore generale, Silvio Ascoli, mentre il presidente, Gustavo Giorgi, ha evidenziato come «il cittadino sarà parte attiva del servizio». «Tutte le famiglie riceveranno una lettera che illustra l'operazione», ha spiegato Paolo Silingardi di Achab, responsabile della campagna di distribuzione kit e di comunicazione. «Oggi è il tempo della raccolta ma prima si è dovuto seminare e prima ancora bonificare», ha affermato il sindaco, Damiano Coletta, che ha ringraziato il Cda attuale e quello precedente, così come i due assessori all'Ambiente, Dario Bellini, e il predecessore, Roberto Lessio, «che tanto teneva a questo risultato».Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA