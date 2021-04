27 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Nel giorno in cui il Lazio rientra in zona gialla dopo molte settimane di restrizioni la provincia di Latina apre la settimana con un apparente calo dei contagi, 121 nelle ultime 24 ore, risultato in realtà di appena 700 tamponi effettuati. Nessun decesso e solo sette i pazienti guariti riportati nel bollettino. Ma la Asl affronta l'allarme dei contagi all'interno della comunità indiana e lo spettro della temuta variante che ha travolto il Paese asiatico con centinaia di migliaia di positivi ogni giorno e una scia allarmante di decessi.

OGGI NUOVO VERTICE

Proprio ieri è stata la volta di una nuova riunione in prefettura e un'altra ne seguirà oggi per cercare di fronteggiare una situazione che rischia di esplodere. Al momento i contagi accertati fra i braccianti sono saliti a 262 totali a cui si aggiungono 36 minori in età scolare, ma ora l'impresa è cercare di rintracciare tutti gli arrivi dall'India sul territorio prima che il ministro della Salute decidesse di optare per la chiusura dei voli dal Paese. Da un primo incontro con il capo religioso della comunità di Sabaudia è emerso infatti che negli ultimi giorni già moltissime persone hanno raggiunto il territorio pontino per l'avvio della raccolta nei campi.

L'obiettivo ora è verificare il rispetto della quarantena obbligatoria e di tutte le prescrizioni anti covid. Ma è chiaro che la distribuzione degli arrivi nei diversi comuni, le condizioni abitative e anche quelle, certamente non rare, di sfruttamento del lavoro non rendono semplice l'impresa a cui sono chiamati Asl e forze dell'ordine. E' una goccia nel mare. E l'allentamento delle restrizioni insieme all'imminente stagione turistica non fanno che amplificare i rischi. La stessa attività di tracciamento dei contatti e l'isolamento dei positivi e dei loro familiari non sono facilmente gestibili in assenza di una struttura idonea, come un albergo covid, che possa ospitare tutti i cittadini arrivati dall'India. Proprio questo sarà nei prossimi giorni il nodo centrale per risolvere il problema. Ma si guarda anche all'ipotesi di avviare una vaccinazione di massa all'interno delle aziende, coerentemente con quanto previsto nel piano nazionale. «Ci sono stati diversi casi nella comunità che stiamo seguendo ha spiegato la direttrice della Asl Silvia Cavalli - Abbiamo promosso test nelle aziende agricole e c'è una collaborazione, con un tavolo di lavoro, con il prefetto e i vari comuni coinvolti. La popolazione Sikh ha aspetti peculiari di sovraffollamento abitativo che acutizzano la diffusione del virus e stiamo lavorando per intervenire con una gestione attiva grazie al Dipartimento di Prevenzione». A preoccupare è ovviamente la circolazione della variante indiana, che si teme più contagiosa di altre.

«E' in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh che opera prevalentemente nel settore agricolo ha confermato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - E' stata offerta massima collaborazione grazie alla straordinaria opera di mediazione del Prefetto di Latina in costante collaborazione e cooperazione con la Asl e le autorità religiose. I test sono stati inviati all'Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti. Siamo in attesa dei risultati e sono in costante contatto con la Asl e con il prefetto per valutare l'evolversi della situazione».

Intanto l'attività di screening organizzata dalle squadre della Asl all'interno delle aziende agricole proseguirà anche nei prossimi giorni senza sosta e sono già in campo altre misure da adottare, come la presenza di mediatori culturali, la distribuzione di schede informative tradotte in lingua e distribuite nelle comunità sikh e quella di dispositivi di protezione individuale.

I DATI IN PROVINCIA

Tornando ai casi complessivi registrati in provincia, i numeri restano ancora alti. Con i 121 positivi accertati si arriva, ad aprile, a quota 3.802. A Latina i contagi sono 21, 16 invece quelli di Aprilia e Fondi, 11 quelli di Cisterna e Terracina e ancora 10 a Sabaudia. Sei casi a Sezze, cinque a Maenza, quattro a Priverno, tre a Formia e Santi Cosma e Damiano, due a Cori, Gaeta, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia e Roccagorga, uno infine a Castelforte, Sermoneta e Sonnino.

Laura Pesino

