Venerdì 12 Novembre 2021, 05:02

VOLLEY

La Top Volley Cisterna continua a rinforzarsi. Dopo lo schiacciatore Pippo Lanza, che resterà però con la squadra di Gianrio Falivene fino a dicembre o poco più (è già impegnato con una squadra cinese), ecco che dall'Iran arriva Bardia Saadat, un giovane talento che ha già avuto modo di farsi apprezzare sui taraflex internazionali e ha debuttato nella Nations League di giugno con la nazionale iraniana contro la Russia. Diciannove anni, 205 centimetri di altezza, dotato di una schiacciata potente e di una battuta al fulmicotone, Bardia attacca a 3 metri e 55 e mura a 3,28. Dopo aver giocato nel massimo campionato del suo Paese dal 2018 al 2020, nella scorsa stagione si era trasferito in Serbia con l'Ok Nis, squadra con la quale più volte si è imposto come top scorer superando spesso i 30 punti a partita. Per questa stagione aveva scelto di cimentarsi in Corea dove però è rimasto poco, individuato e corteggiato dal ds della Top Volley Candido Grande. La Top Cisterna non aveva infatti esaurito la sua campagna di rinnovamento nei termini del mercato ufficiale e ha continuato a fare ingaggi. Dirlic, Lanza e adesso Bardia Saadar. E non è finita qui, perché con i sopraggiunti problemi fisici al tedesco Tobias Krick il ds Candido Grande è alla ricerca di un nuovo centrale, il cui ingaggio è atteso a breve. L'arrivo dell'opposto Saadar va a rinforzare il reparto schiacciatori consentendo a coach Fabio Soli di avere cambi di qualità nel corso dei match, dando maggiore sicurezza e minore pressione a tutto il gruppo. Il giovane iraniano è arrivato ieri a Fiumicino e si è subito aggiunto alla squadra. Da vedere se Soli lo riterrà in grado di scendere in campo già domenica contro Piacenza, in un match delicato che arriva dopo due convincenti successi di Baranowicz e compagni mentre gli emiliani di Lollo Bernardi hanno subìto un brusco stop domenica scorsa a Monza. «Sono davvero contento di giocare in Italia, nel campionato più bello del Mondo - ha detto Bardia Saadat - Sono ansioso di poter iniziare a competere con tutti i grandi campioni delle altre squadre e di dare il mio contributo ai successi di Cisterna».

Gaetano Coppola

