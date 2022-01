Martedì 18 Gennaio 2022, 05:03

IL COLLOQUIO

«Da tempi immemorabili ad ogni inizio d'anno ci ritroviamo a dire sempre la stessa cosa: per far decollare questa provincia servono infrastrutture adeguate». Il 2022 non fa eccezione. Pierpaolo Pontecovo, presidente Unindustria Latina allarga le braccia. «Il problema per le nostre aziende e per tutto il comparto economico pontino è sempre quello. Ora però, c'è forse uno spiraglio. La Commissione Europea ha proposto l'ampliamento della rete dei nodi urbani, con l'inclusione di ulteriori 40 centri urbani italiani superiori a 100.000 abitanti, o capoluoghi di regione con caratteristiche demografiche anche inferiori, per favorire la piena coesione territoriale. Tra questi, unico nel Lazio oltre a Roma, c'è Latina. E questa novità potrà aiutarci a cambiare le cose in meglio»

«Infatti l'inserimento dei nuovi centri urbani, e quindi Latina, nella rete comporta nel breve periodo l'adozione di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) nonché la possibilità di vedersi finanziate progettualità per il miglioramento della connessione dell'area urbana con la rete TEN-T multimodale» spiega Pontecorvo. «Tra gli obiettivi programmatici rientra la mitigazione all'esposizione delle aree urbane degli effetti negativi del transito stradale prevedendo tangenziali e la promozione di sistemi di trasporto e mobilità a emissioni zero2, efficienti e silenziosi, compreso l'investimento nelle flotte del TPL. Mi sembra una occasione da cogliere».

Nel frattempo, però, i collegamenti rimangono complicati per le aziende del territorio. «E' vero che sono stati avviati i lavori per l'adeguamento con un importo complessivo di 5 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria volta all'adeguamento dei collegamenti stradali tra Cisterna e Valmontone. Ma certo non sono opere comunque alternative alla messa in opera della futura bretella Cisterna-Valmontone, opera ad oggi commissariata».

Resta però irrisolto il problema numero uno, la Roma-Latina. «Preoccupa - ammette Pontecorvo - la messa in liquidazione di Autostrade del Lazio spa in assenza di una road map chiara di come sia possibile contemperare quanto previsto nell'ambito della project review dell'opera - presentata circa un anno fa- con la nuova prevista organizzazione per le concessioni autostradali e la costituzione di una nuova newco a partecipazione pubblica. E' vero che proseguono comunque i lavori del Piano di potenziamento e riqualificazione della Pontina, per un ammontare di 137 milioni di investimento. Ma anche questi interventi non possono bastare».

Ma nell'ottica della ripresa grazie ai fondi Pnrr, Unindustria guarda anche con attenzione all'Università. «Puntiamo a una collaborazione sempre più stretta sia pensando alla formazione dei tecnici e dei professionisti di domani, sia al mondo della ricerca. Una collaborazione che potrà avere una duplice valenza. Penso alle aziende, in particolare al polo farmaceutico di eccellenza che ha già importanti progetti ed investimenti. Ma penso anche al territorio. Far crescere l'Università significa rendere finalmente attrattivo questo territorio anche per i giovani, non solo i nostri giovani, ma quelli di tutta Italia e di altre nazioni. Linfa vitale per guardare con maggiore fiducia al futuro». Sono queste le direttive su cui si muove Unindustria che riunirà gli associati a febbraio per individuare i punti di azione.

Vittorio Buongiorno

