Martedì 16 Novembre 2021, 05:05

IL CASO

Vi ricordate di InFormaLatina? No? E' già una parte del problema. Questa app, creata dal Comune di Latina e lanciata nel febbraio scorso, è un ottimo strumento di partecipazione ma è ancora troppo poco conosciuto e poco sfruttato, sia dai latinensi sia dagli uffici comunali.

Nata per creare «un canale di comunicazione interattivo e bidirezionale tra i cittadini e il Comune», dà a ciascuno di noi la possibilità di «collaborare alla raccolta delle informazioni riguardanti le condizioni del decoro urbano della città e di eventuali disservizi», e al Comune «di ottenere un flusso informativo più ampio e capillare da poter utilizzare per ottimizzare al meglio le analisi delle problematiche del territorio». Tradotto dal burocratese: informare in tempo reale l'ente dell'esistenza di un problema. Cose del tipo buche, rifiuti ingormbranti abbandonati, quelle che ti fanno saltare i nervi quando cammini per la città e te le trovi davanti, quelle che ci spingono a dire: ma in Comune se ne sono accorti?

GLI APPUNTAMENTI?

In realtà la app doveva anche permettere «all'amministrazione di mettere a disposizione in maniera diretta al cittadino una serie di dati utili per vivere al meglio le attività svolte in città: eventi, informazioni utili e nuovi progetti». Servizio questo che in realtà non sembra essere mai stato attivato. Risultano solo i patti di collaborazione attivi e dunque questa funzione non è stata ancora sfruttata.

I LIMITI

La piattaforma non consente di inviare informazioni al di fuori delle categorie individuate dal Comune. «Se non trovi la categoria - spiega l'Ente - per adesso non è ancora possibile inviare quel tipo di segnalazione. Ulteriori categorie potranno essere aggiunte nei prossimi mesi». Cosa che non è accaduta. Inoltre le segnalazioni per due categorie importanti - le perdite idriche e i lampioni spenti - non possono essere fatte attraverso InForma. «Per segnalazioni di tipo idrico puoi contattare il numero verde di Acqualatina» e, esilarante, non c'è il numero ma un link (http://www.acqualatina.it/ acqualatina-s-p-a/contatti/). Stessa cosa per l'illuminazione pubblica, ma qui il numero c'è: «puoi contattare il contact center 800.894.520 della società affidataria Conversion&Lighting (gruppo Engie)».

I TEMPI DI INTERVENTO

Quanto ci mette il Comune a risolvere il problema segnalato? «Dopo aver ricevuto la segnalazione spiega l'ente - il servizio la valuta e, nel caso, la lavora. La chiusura avverrà nei necessari tempi tecnici». Ciascun cittadino può verificare lo stato della sua segnalazione. Controllo sul mio smartphone e risulta che ne ho fatte otto. Solo otto? Avrei giurato che fossero di più. Da febbraio 2020, meno di una ogni due mesi. Potevo fare meglio.

E il Comune? Di queste due sole risultano risolte (segnale stradale danneggiato e buca su marciapiede). Una terminata dall'operatore (abbandono di ingombranti). Una è stata inviata ad altro operatore. Un'altra (buca in via La Marmora) è ancora aperta, da 10 mesi: devo andare a vedere se è ancora lì.

QUANTO E' STATA UTILIZZATA

Ad oggi sono state inviate dai cittadini 1513 segnalazioni, circa 72 al mese, più di due al giorno. Sono 116 quelle inoltrate per la categoria Polizia locale e trasporti; 625 per il Servizio ambiente e protezione civile, 772 per il Servizio decoro, qualità urbana, bellezza e beni comuni. Nessuna segnalazione è arrivata per il servizio affari istituzionali e nessuna per Trasporti, piste ciclabili e Marina. Si può controllare anche lo stato di lavorazione delle segnalazioni. Nel 2021 quelle chiuse sono state appena 38. Nel 2020 i casi risolti erano stati 49. Numeri esigui rispetto alla mole delle segnalazioni.

E' evidente che questo servizio che è utilissimo deve essere sfruttato molto meglio. Non va persa l'occasione perché questa app responsabilizza tutti noi, e anche gli uffici comunali che non possono più dire «non sono intervenuto perché non sapevo». Ecco perché serve uno sforzo ulteriore.

Vittorio Buongiorno

