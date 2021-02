CANOTTAGGIO

«Questo tipo di gara è sofferenza pura, è l'espressione più vera della fatica nel canottaggio». Così Martino Goretti, atleta delle Fiamme Oro di Sabaudia, racconta così la sua passione per l'indoor rowing. Il campione della Polizia di Stato scenderà in campo con l'obiettivo di essere protagonista nell'edizione 2021 dei Mondiali Indoor Rowing, manifestazione che si terrà, quest'anno, interamente da remoto a causa del covid. I World Rowing Indoor Championships si svolgeranno da oggi al 27 febbraio, dopo i cinque round di qualificazioni continentali che si sono conclusi il weekend del 6 e 7 febbraio. Saranno 63 le nazioni presenti ai Mondiali Indoor Rowing, per un totale di 935 atleti in gara. Tra i 28 italiani qualificati sulle distanze dei 500 e dei 2000 metri, c'è appunto Martino Goretti che si cimenterà su entrambe le distanze: il 23 febbraio sui 2.000 metri e sabato 27 sui 500. I World Rowing Indoor Championships saranno visibili a tutti grazie allo streaming live previsto per tre dei cinque giorni della manifestazione iridata, tra cui ovviamente sabato 27 febbraio, giorno delle finali. Lo streaming sarà visualizzabile sul sito internet ufficiale e sulla pagina YouTube di World Rowing. Le gare saranno disputate in tempo reale tra le 12 e le 16.15. Quest'anno la competizione diventa virtuale in quanto gli atleti, per via delle restrizioni dettate dalla necessità di evitare i contagi da covid 19, non dovranno condividere tra loro gli stessi spazi fisici durante la competizione, ma potranno gareggiare direttamente da qualsiasi luogo dato che le loro peformance verranno comparate online in tempo reale da remoto. In questa modalità era stato disputato anche il campionato europeo lo scorso novembre. «Durante l'inverno non ci sono gare e ho cominciato a cimentarmi con questa disciplina perché cercavo la motivazione della gara e della competizione racconta Goretti Il mio obiettivo è fare il mio tempo e cercare di salire sul podio. In fondo si tratta anche di un buon allenamento in quanto mi sto comunque preparando per le selezioni della nazionale per la stagione 2021 e per la prova di coppa del mondo di canottaggio che si disputerà a Sabaudia». Martino Goretti ha alle spalle un palmares di tutto rispetto. Vanta due titoli mondiali nel canottaggio tradizionale conquistati nel 2006 nell'8 e nel 2019 nel singolo pesi leggeri; due argenti ottenuti nel 2012 sull'8 e nel 2013 sul due senza pesi leggeri. A questo si aggiungano un argento ed un bronzo agli europei nel 2018 e nel 2019. Ha cominciato a disputare gare di indoor rowing nel 2017 quando, agli europei, giunse quarto. L'anno successivo alla medesima competizione vinse l'argento. Dal 2019 detiene il titolo di campione europeo. Per quanto riguarda i titoli mondiali invece, nel 2019, negli Usa si è classificato secondo e lo scorso anno, a Parigi, terzo. Non resta che attendere per verificare se riuscirà a salire sul podio anche quest'anno.

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

