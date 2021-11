Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

COMUNE

Francesca Pierleoni probabile vice sindaco, e orientamento sempre maggiore alla conferma di Dario Bellini e Simona Lepori, anche se sul primo nome sarebbero sempre più forti i malumori dentro Lbc. Sono tra le prime ipotesi di una giunta misto tecnico-politica su cui il sindaco di Latina Damiano Coletta si starebbe orientando per la presentazione, entro metà settimana, di parte della squadra di governo. Come già emerso nei giorni scorsi, infatti, Coletta potrebbe intanto presentare sette assessori su nove totali, per avviare intanto i lavori, lasciando poi le caselle (nomi, oppure deleghe) più delicate a un secondo momento, per non infiammare le trattative in corso con il centrodestra. La Pierleoni è uno dei nomi indicati dal Pd, ed è donna, le due caratteristiche note da tempo per cui - confermano fonti di coalizione - sarà l'indicazione per la casella del vice sindaco. L'altro nome tecnico indicato dai Dem è poi quello dell'avvocato Pietro Caschera, già assessore a Velletri. Se per il M5S, che con Coletta strinse l'intesa al ballottaggio, il nome tecnico sarebbe quello di Adriana Calì, funzionaria in agenzie della Regione, chiudono il momentaneo cerchio quelli del commercialista Massimo Mellacina e della docente Laura Pazienti.

IL NODO SARUBBO

Il Bilancio è già coperto, altrimenti sarebbe stato per Barbara, che comunque rimane presidente del collegio dei revisori. Grosso modo con queste parole, secondo le ricostruzioni, Coletta avrebbe risposto al Pd in merito al nodo principale delle deleghe: Barbara Sarubbo. Coperto da chi? Con ogni probabilità, da Mellacina. Ma la Sarubbo sarebbe stimatissima dal primo cittadino: nominata nel collegio dei revisori dei conti quando le nomine erano del Consiglio, già sotto Vincenzo Zaccheo, poi confermata dal commissario Guido Nardone, eletta poi a Rieti e Fiumicino, è nuovamente tornata a Latina in seguito al decesso del precedente presidente del collegio, Franco Cappelli, scomparso nel novembre 2020 per il Covid. La legge impone infatti che il collegio sia estratto dalle Prefetture ma, da fine 2019, consente ai Consigli comunali di eleggerne il presidente: dopo la morte di Cappelli, il Consiglio votò la Sarubbo presidente, il 2 marzo 2021, fortemente voluta da Lbc, mentre l'opposizione, polemica, avrebbe voluto prima reintegrare il collegio con un professionista scelto tra i supplenti. Lei, rimarrà quindi, momentaneamente, al suo posto di presidente del collegio dei revisori, dove le manca da svolgere ancora un anno. Poi, si vedrà.

CLIMA DISTESO

Tra le due maggioranze-minoranze di Consiglio intanto il clima sarebbe disteso, grazie, soprattutto all'elezione all'unanimità di Raimondo Tiero a presidente del Consiglio, un voto che ha suggellato l'intesa, dimostrando alle parti che possono fidarsi reciprocamente. In seguito a questo, il discorso delle commissioni potrebbe filare liscio, con le presidenze equamente divise, o al limite 6 a 4, per rispettare le proporzioni in Consiglio. Dividendo anche le deleghe: ad esempio, se l'Urbanistica va di qua, i Lavori pubblici potrebbero andare di là.

Coletta non deve risolvere però solo le tensioni con il centrodestra, che insiste per una giunta completamente tecnica. Le due caselle politiche che il sindaco vorrebbe tenersi creano malumori anche nella stessa Lbc, in particolare quella di Dario Bellini, che sarebbe oggetto di critiche da parte di esponenti del movimento. Un altro tema che Coletta dovrà affrontare e risolvere entro metà settimana.

Andrea Apruzzese

